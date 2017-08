Patrícia Mamona e Susana Costa ficaram aquém na final do triplo salto

As duas representantes portuguesas na final do triplo salto nos Mundiais de atletismo que decorrem em Londres ficaram precocemente arredadas da luta pelas medalhas. Patrícia Mamona, nona classificada, e Susana Costa, 11.ª entre as 12 finalistas, ficaram aquém do que tinham feito na qualificação e foram afastadas após três saltos.

Apenas as oito melhores da final após as três rondas iniciais fazem os três saltos suplementares e nem Patrícia Mamona nem Susana Costa conseguiram estar nesse grupo. Mamona, qualificada com 14,29m, fez um salto nulo no primeiro ensaio. À segunda tentativa saltou a 14,04m e no derradeiro salto melhorou para 14,12m, o que a colocava provisoriamente na oitava posição.

Mas a espanhola Ana Peleteiro, que tinha a pior marca da final, saltou a 14,23m no terceiro ensaio, superando a portuguesa e relegando-a para fora do top-8. Mamona terminou o concurso na nona posição, com 14,12m como melhor marca.

Susana Costa também ficou aquém do que tinha feito na qualificação (onde estabeleceu um novo recorde pessoal com 14,35m). A atleta portuguesa começou o concurso com um salto nulo, saltando a 13,99m no segundo ensaio, marca que já não conseguiu melhorar: à terceira tentativa fez 13,97m, insuficiente para estar entre as oito melhores e fazer os três saltos suplementares.

O pódio começou a definir-se desde cedo. Yulimar Rojas, venezuelana detentora da melhor marca mundial do ano (14,96m), conquistou a medalha de ouro e o primeiro grande título da carreira graças a um salto a 14,91m no quinto ensaio. A colombiana Caterine Ibargüen, a apenas dois centímetros, teve de contentar-se com a prata (fez 14,89m no terceiro salto). O bronze ficou para Olga Rypakova, do Cazaquistão, que tinha sido a melhor da qualificação (com 14,57m) e na final fez 14,77m ao terceiro ensaio.

