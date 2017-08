Nelson Évora na final do triplo salto dos Mundiais

O português Nelson Évora qualificou-se para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, que vai disputar-se na quinta-feira à noite, ao obter uma marca de 16,94m no segundo de três ensaios.

Após um primeiro salto a 16,64m, Évora melhorou para 16,94m e desde logo praticamente garantiu uma vaga na final. Sexto na final nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com 17,03m, o saltador português fez um terceiro ensaio nulo, mas isso não beliscou o apuramento. A marca de Évora foi a sexta melhor entre os atletas qualificados.

Apenas três saltadores superaram a marca dos 17 metros, todos eles à primeira tentativa: os norte-americanos Chris Bernard (com 17,20m) e Christian Taylor (17,15m) e o cubano Cristian Nápoles (17,06m). Taylor é campeão mundial e olímpico em título, tendo conquistado o ouro no Rio de Janeiro com 17,86m. Will Claye (EUA), medalha de prata no Rio de Janeiro, apurou-se com 16,95m.

Nas eliminatórias dos 200m, David Lima apurou-se para as meias-finais com um registo de 20,54s. O atleta português foi quinto classificado na eliminatória que correu, mas o tempo obtido valeu-lhe a repescagem.

