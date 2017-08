Kipyegon ganha dramática final de 1500m com Semenya em terceiro

O quarto dia dos Mundiais de atletismo ficou também marcado pela realização de mais três finais, que culminaram com uma corrida dramática de 1500m.

PUB

A campeã olímpica Faith Kipyegon era uma das favoritas, juntamente com a recordista e campeã mundial etíope Genzebe Dibaba, a esperança britânica Laura Muir e Caster Semenya, a sul-africana que decidiu fazer uma dupla aposta, depois dos 800m.

Para Muir, a questão estratégica era difícil — imprimir um ritmo duro a desgastar as sua rivais ou aceitar o risco de uma corrida mais lenta. Esta segunda opção prevaleceu, Muir passou na frente aos 400m em 65,35s, e depois aos 800m em 2m17,13s. Pouco depois, a holandesa Sifan Hassan decidiu esticar o ritmo e a prova entrou em polvorosa. Hassan entrou na frente na última volta, Faith Kipyegon seguiu-a e ambas começaram a ganhar vantagem sobre Laura Muir, com a antiga campeã mundial (2011) Jenny Simpson uns metros atrás e Caster Semenya a passar várias atletas para entrar a na recta final em quinta.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A luta entre Hassan e Kipyegon foi pendendo para o lado da queniana, que acabaria por ganhar com 4m02,59s, e a holandesa, embora mantendo-se adiante de Laura Muir, abriu a corda e por aí passou uma espantosa Simpson para o segundo lugar (4m02,76s), pressionada até ao último metro por Semenya (4m02,90s), que por milímetros obteve o bronze, relegando a britânica (4m02,97s) e a holandesa (4m03,34s) para fora do pódio.

Na final de 110m barreiras masculina, o grande duelo deu-se entre o russo Sergei Shubenkov, campeão há dois anos, na pista dois, e o jamaicano Omar McLeod, líder mundial da temporada (12,90s), na pista quatro. Shubenkov partiu muito bem e durante 70m liderou, mas não resistiu ao final do jamaicano, um atleta de uma segurança técnica brilhante, que se impôs com 13,04s contra 13,14s do russo. Com surpresa, o húngaro Balázs Baji obteve a medalha de bronze, com 13,28s.

O lançamento do martelo feminino era, a priori, a prova com destinatária de ouro mais evidente dos campeonatos, a favor da campeã olímpica polaca Anita Wlodarczyk. Porém, esta começou apática, com um ensaio de 70,45m, subiu para 71,94m ao terceiro lançamento e, ao quarto, remediou a situação, com 77,39m. Depois, ainda elevou a fasquia para 77,90m, garantindo a renovação do título de há dois anos, em Pequim, ao qual junta o de 2009, em Berlim. Luís Lopes

PUB

PUB