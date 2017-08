Hideki Matsuyama irresistível em Akron

Hideki Matsuyama produziu um resultado final de 61 pancadas para conquistar domingo o seu segundo título nos World Golf Championships (WGC), por ocasião do Bridgestone Invitational, no par-70 do Firestone Country Club, em Akron, Ohio (EUA).

O n.º 3 mundial, de apenas 25 anos, entrou na jornada final a dois shots dos líderes, o norte-americano Zach Johnson e o belga Thomas Pieters, mas esteve simplesmente imparável, fazendo 7 birdies e 1 eagle e acabando por ganhar com 5 de vantagem sobre Johnson.

“Deve ter sido a melhor volta que já joguei”, disse. “Este é o Firestone Country Club, um campo de golfe muito difícil, pelo que estou radiante por ter jogado tão bem. De facto bati alguns grandes shots, mas estive nervoso o tempo todo porque foi um dia em que não estava seguro do meu swing.”

O seu primeiro título nos WGC fora em Outubro do ano passado, no HSBC Champions, em Xangai, na China, e agora o Japão vê nele o homem que poderá dar ao país o seu primeiro título em majors, sendo que o último do ano começa já na quinta-feira – é o US PGA Championship, no Quai Hollow Club, em Charlotte, na Carolina do Norte.

“Só posso dar o meu melhor. Muito de nós, do Japão, já tentaram ganhar majors. Um dia vai acontecer. Eu gostaria de ganhar um, mas já amanhã de manhã regresso ao trabalho e espero que algo de bom venha a acontecer”, afirmou Matsuyama em relação às expectativas que pairam sobre ele.

O nipónico totalizou 264 pancadas, 16 abaixo do par, e Zach Johnson entregou um cartão final de 68 para somar 269 (-11), menos uma que o norte-americano Charley Hoffman. Thomas Pieters foi quarto com 272 no 5.º lugar, com 273 (-7), um quinteto com o norte-irlandês Rory McIlroy (campeão em 2014), o inglês Paul Casey, o canadiano Adam Hadwin e o escocês Russel Knox.

Em 2016, Matsuyama somou nada menos do que cinco vitórias. Em 2017, revalidara já o título no Waste Management Phoenix Open e agora, com o triunfo de ontem, sobe do terceiro ao primeiro lugar na FedEx Cup do PGA Tour, ultrapassando de uma assentada nomes como Jordan Spieth e Dustin Johnson, que defendia o título no Bridgestone Invitational e acabou em 17.º.

