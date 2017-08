Já há trailer para a nova série do criador de The Wire para a HBO

Os inícios da indústria de filmes pornográficos entre os anos 1970 e 1980 em Nova Iorque são o foco de The Deuce, a nova série do ex-repórter policial de Baltimore David Simon que criou The Wire, a série da HBO sobre o tráfico de droga em Baltimore que frequentemente encabeça listas de melhores séries de sempre, bem como outros Generation Kill, Treme e Show Me a Hero. Neste caso, Simon é acompanhado pelo escritor de policiais George Pelecanos, seu colaborador frequente.

Com James Franco — que também realizou três dos oito episódios da série — no centro, a fazer o papel duplo dos gémeos Vincent e Frankie Martino, que trabalham para a Máfia nova-iorquina, a série acompanha a evolução da cidade de Nova Iorque durante uma altura conturbada, tempos em que, além da pornografia, o VIH começava a manifestar-se, o mercado imobiliário local estava a renovar-se e a epidemia do crack e da cocaína geravam muita violência e vítimas.

Além do multifacetado actor, a série tem também Maggie Gylenhaal como uma ex-prostituta a transformar-se em mulher de negócios, e um elenco que inclui Emily Meade (The Leftovers), Zoe Kazan (Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho), Ralph Macchio (Karate Kid ou, como era conhecido em português, O Momento da Verdade), David Krumholtz (Números) ou Michael Rispoli (Os Sopranos), bem como repetentes do universo Simon como Anwan Glover, Lawrence Gilliard Jr, Chris Bauer ou o rapper Method Man.

A série tem estreia marcada para 10 de Setembro, tanto na HBO norte-americana quanto no TVSéries português.

