Hoje, a Lua vai nascer na penumbra

Esta segunda-feira, a Lua vai nascer com menos brilho devido a um eclipse parcial. No entanto, o fenómeno astronómico não vai poder ser observado na sua totalidade.

PUB

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua, no seu movimento regular, atravessa a região da sombra projectada pela Terra. “Isto acontece sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos”, explica a página do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Muitas vezes, o eclipse não é total e só parte da Lua é que fica na sombra da Terra, como no caso desta segunda-feira. Segundo o OAL, o eclipse parcial de hoje vai ter uma grandeza de 0,252 em relação ao diâmetro da Lua.

PUB

O início do eclipse será às 16h48, atingirá o auge às 19h21 e vai terminar às 21h53. Quando a Lua nascer às 20h35, em Lisboa, o fenómeno já estará na sua fase final. Quem olhar para a Lua a essa hora irá ver o astro na penumbra. Ou seja, parte da luz que vem do Sol e chega à Lua será tapada pela Terra, mas outra parte não será tapada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Isto acontece porque a Terra projecta uma região de sombra total, que tapa toda a luz solar, chamada "umbra", e uma zona de luz parcial, onde esconde apenas parte da luz solar, chamada "penumbra". Por isso, quando a Lua nascer nesta segunda-feira ela será completamente visível, mas com menos brilho do que o normal por não receber parte da radiação solar. Estará assim na penumbra.

Nos Açores, a Lua vai nascer às 20h41 e o eclipse irá terminar às 20h53. Já na Madeira, o nascimento da Lua será às 20h57 e o fim do fenómeno será às 21h53. Quem estiver na Ásia, na Oceânia e no Leste de África poderá ver o eclipse na sua totalidade.

Agosto será ainda marcado por um eclipse solar, no dia 21, que poderá ser observado a partir de Portugal.

PUB

PUB