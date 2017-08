5500 passageiros afectados pelo cancelamento de voos na Madeira

Cerca de 5500 passageiros foram afectados este domingo pelo cancelamento de dezenas de voos no Aeroporto da Madeira devido ao vento forte, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal.

Fonte da ANA – Aeroportos de Portugal referiu que, até às 18h30, “o ponto da situação são dois voos atrasados e 56 cancelados, entre aterragens e descolagens”. “Esta situação afectou próximo de 5500 passageiros”, acrescentou.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Internet da ANA, hoje apenas o avião que assegura as ligações entre as ilhas da Madeira e o Porto Santo conseguiu aterrar. O avião da Aerovip chegou ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo às 17h19.

Desde a meia-noite, ainda segundo a informação disponível no site da ANA, foram canceladas 23 aterragens e 24 descolagens e apenas dois voos partiram do aeroporto do Funchal, um com destino ao Porto, às 07h21, e outro para Lisboa, às 07h32.

Durante o dia, segundo fonte aeroportuária divergiram para Porto Santo seis aviões, cinco dos quais ainda permanecem nessa ilha. Um avião da Monarch, oriundo de Gatwick (Inglaterra), acabou por ir para Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Quinta-feira, a ANA alertou para condições meteorológicas adversas entre sábado e terça-feira, que podem provocar constrangimentos nas operações no aeroporto madeirense.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a parte sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo, devido à previsão de temperaturas elevadas e vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros no extremo leste da ilha.

