Carrinha de transporte de cadáveres tinha avariado em 2008

Durante a tragédia de Pedrógão Grande, a carrinha de transporte de vítimas mortais da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) avariou e não foi possível aí armazenar os cadáveres enquanto o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) realizava autópsias. O Ministério da Administração Interna (MAI) garante que a carrinha estava em condições e que só foram registadas "anomalias no sistema de refrigeração" já depois de recolhidos os corpos nas aldeias.

"Após a recolha dos cadáveres no teatro de operações e dada a incapacidade do INMLCF para o armazenamento dos mesmos, verificaram-se algumas anomalias no sistema de refrigeração da viatura da ANPC que impedia que a mesma armazenasse os corpos durante o tempo necessário à realização das perícias forenses", lê-se na resposta do MAI.

A carrinha da ANPC foi adquirida em 2008 e logo nesse ano, durante um período de testes habitual, verificou-se "uma avaria no sistema de refrigeração que obrigou à substituição da unidade de frio", mas depois disso, garante o MAI, "não se havia verificado no plano de testes qualquer anomalia".

Dada a falta de condições para o armazenamento dos cadáveres, o INMLCF pediu ajuda à ANPC, que não tem responsabilidade nesta área, para encontrar uma solução, o que não foi possível entre as viaturas disponíveis, por falta de condições técnicas, e foi por isso necessário recorrer a um camião frigorífico de transporte de alimentos, como noticiou o Jornal de Notícias. O MAI explica que foi necessária "uma viatura com características técnicas", nomeadamente "no que respeita ao sistema de refrigeração".

