China aconselha Coreia do Norte a não responder às fortes sanções da ONU

O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, a proibição de várias exportações da Coreia do Norte, valiosas para a sua fraca economia, nas que são consideradas das mais fortes sanções ao país por causa dos seus testes nucleares e de mísseis.

PUB

A mudança de posição da China, que se vinha a opor a sanções mais duras, foi fundamental – os Estados Unidos vinham a negociar há mais de um mês com Pequim para chegar a uma resolução que fosse aceitável para o país vizinho e maior aliado da Coreia do Norte.

A China não só aprovou as sanções como deixou um recado público ao vizinho, pedindo que não riposte às sanções com novos testes. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, que à margem de um fórum regional em Manila se reuniu com o seu homólogo norte-coreano, declarou que foi esta a mensagem do encontro bilateral.

PUB

Mas também sublinhou: “as sanções eram necessárias, mas não são o objectivo final” – agora é urgente passar à fase de diálogo. “Depois da aplicação das resoluções, a península coreana entra numa fase decisiva”, declarou Wang aos jornalistas. “Pedimos a todos os lados para terem uma atitude razoável”, apelou, citado pela Reuters.

Apesar da magnitude das sanções, há dois factores a considerar na sua possível eficácia: o país tem sanções desde 2006 que nunca tiveram um resultado palpável em relação ao programa nuclear, que foi avançando apesar de tudo. Especialistas argumentavam que a pouca eficácia se devia à pouca força das medidas.

Mas agora que as medidas são fortes, há outro problema: o tempo. As sanções respondem a um conjunto de cinco testes nucleares e quatro de mísseis e longo alcance levados a cabo recentemente pelo regime norte-coreano. E embora peritos militares tenham expressado dúvidas de que os mísseis testados consigam atingir realmente os seus alvos, as agências de espionagem norte-americanas estimam agora, diz o Washington Post, que o regime de Kim Jong-un poderá ser capaz de produzir um míssil com capacidade de atingir os Estados Unidos com uma ogiva nuclear dentro de um ano – muito mais cedo do que vinha a ser estimado.

As sanções agora aprovadas impedem exportações norte-coreanas de carvão, ferro e minério de ferro, chumbo e minério de chumbo, e marisco. Estimam-se que tenham efeito já que grande parte do financiamento do país vem de exportações para a China, e estas sanções poderão levar a um corte de mil milhões de dólares nas receitas totais de três mil milhões.

Para isso, será necessário que a China cumpra as sanções – os EUA já disseram que irão supervisionar atentamente o cumprimento.

As sanções impedem também que os países contratem mais trabalhadores norte-coreanos, e proíbe novos projectos conjuntos com o país ou novo financiamento para projectos existentes, além de alargar o número de responsáveis do regime de Pyongyang alvo de proibição de viajar e com bens congelados.

O especialista da BBC em Sudeste Asiático, Jonathan Head, diz que apesar da unanimidade nestas sanções, ainda há diferenças de opinião substanciais em relação a como lidar com a Coreia do Norte. A postura mais ansiosa dos Estados Unidos – e também as declarações erráticas do Presidente, Donald Trump – deixam muitos países da região preocupados com um risco de escalada para um confronto violento.

E se não resultarem?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dentro e fora da Administração norte-americana, há especialistas a tentar chegar a outras possibilidades de impedir a progressão do programa de armas norte-coreano, diz o Washington Post.

O director da CIA, Mike Pompeo, falou de uma estratégia de “separar” o regime das armas. Não era claro se esta seria possível de algum outro modo que não uma mudança de regime, ou se poderia ser conseguido por um acordo de troca: a Coreia do Norte suspendia o programa, e os EUA paravam os exercícios militares com a Coreia do Sul.

Outra proposta foi feita pelo responsável pelo pelouro dos Direitos Humanos no Departamento de Estado, Tom Malinowski, no Politico: os EUA deviam aumentar os esforços por fazer chegar informação ao país, um dos mais fechados do mundo. Isso poderia levar à queda do regime, algo mais provável, considera, do que a sua desnuclearização.

PUB

PUB