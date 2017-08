V. Setúbal, com menos um, cede empate frente ao Moreirense

V. Setúbal e Moreirense empataram (1-1) este domingo, no Bonfim, na jornada inaugural da Liga, com os locais - reduzidos a dez unidades - a deixarem escapar a vantagem muito perto do fim.

PUB

Mais pacientes e identificados com o tipo de estratégia que se impõe neste tipo de confronto entre candidatos à sobrevivência na Liga, os sadinos aproveitaram uma base alargada da equipa da época passada para armarem um jogo mais apoiado, dando tempo aos jovens Tomás Podstawski, João Teixeira e Willyan - os reforços lançados por Couceiro - para entrarem no ritmo.

Respondeu o Moreirense, com Fati e Boateng, duas lanças apontadas à área setubalense, num estilo directo que se intensificou depois de Edinho ter "puxado dos galões" para colocar o Vitória em vantagem ao minuto 13. Os cónegos - com oito caras novas no "onze" inicial, onde apenas surgiram dois “campeões de Inverno”, mais um regressado (Fati) após empréstimo - pagavam a ousadia de lançar o inexperiente Koffi Kouao na banda onde surgiu Edinho para cabecear sem oposição.

PUB

Um erro que poderia ter sido reparado pelo tridente atacante, com Arsénio a desperdiçar um bom par de situações. O segundo golpe nas intenções do Moreirense surgiu com a lesão de Fati, o mais "vertical", obrigando Manuel Machado a lançar Cádiz e a redesenhar a linha da frente. Cádiz acabaria por provocar a expulsão de Vasco Fernandes, a 20 minutos do fim, causando apreensão no Bonfim, bem aproveitada por Ronaldo Peña para empatar aos 83'.

PUB

PUB