Torie Bowie ganha 100m femininos para os Estados Unidos

Um dia depois de Justin Gatlin ter assegurado o título oficioso de homem mais rápido do mundo, em detrimento de Usain Bolt, jogava-se neste domingo à noite o mesmo tipo de qualificativo para o lado feminino, para o que pareceria um reencontro, como na final dos Jogos Olímpicos, entre a jamaicana Elaine Thompson e a holandesa Dafne Schippers. Encontro, de resto, arbitrado como no Rio de Janeiro por um leque de atletas com aspirações, entre as quais se contrava a americana Tori Bowie. Nos Jogos, Elaine ganhou, Schippers foi só quinta, em segundo lugar chegou a americana Torie Bowie, que era outra das favoritas para a final de ontem. Desta vez, foi Bowie a ganhar, subindo dois lugares em relação aos Mundiais de 2015 de Pequim, dando uma viória aos EUA que lhe escapava no lado feminino desde os Mundiais de 2011, em Daegu, quando triunfou Carmelita Jeter, e assim o “tio Sam” ficou com os dois títulos dos 100 metros.

Foi uma final verdadeiramente espectacular. Elaine Thompson era a grande favorita, sobretudo por ter dominado toda a época, Dafne Schippers não convencera totalmente ao longo das preliminares, Tori Bowie mostrava-se perigosa, como sempre, e apareciam duas fortes outsiders: a costa-marfinense Marie–Josée Ta Lou, que na meia-final batera claramente Schippers com 10,87s, e a brasileira Rosângela Santos, também na meia-final cotada com um sensacional recorde sul-americano de 10,91s. Mas Thompson fora a melhor dessas preliminares (10,84s), reforçando o favoritismo.

Schippers partiu mal, como sempre, mas Bowie não esteve muito melhor, ao contrário de Ta Lou que a meio da final seguia com um metro de vantagem sobre todas. Elaine Thopson começou a aproximar-se, mas quem de facto o fez foi Tori Bowie, com um final fabuloso em mergulho, o que lhe permitiu passar a linha virtual fatal na frente, com 10,85s, contra 10,86s da costa-marfinense e 10,96s de Dafne Schippers, a qual ganhava assim, de maneira improvável, a medalha que falhara no Rio, e também graças a outro final ao seu nível. Elaine Thompson, por uma vez, falhou a sua prova, e na parte da corrida em que costuma ser letal para as adversárias a partir dos 60m/65m, e teve de se contentar com a quinta posição.

A final masculina do lançamento do peso ficou, em termos de marcas, aquém do que se esperava, numa temporada excepcional na disciplina. Ryan Crouser, o campeão olímpico americano, líder do ano com 22,65m, acusou a pressão e não se encontrou, andando sempre na parte traseira da classificação para acabar em sexto, e dos quatro americanos presentes só o campeão mundial de 2015 Joe Kovacs foi realmente relevante. Kovacs conseguiu replicar à dominação, desde início, do neo-zelandês Tom Walsh, com um melhor de 21,75m. Entretanto Walsh conseguiu o seu melhor ao último ensaio, já com o triunfo assegurado, com 22,03m, e se não houver revisão de resultado sagrou-se campeão mundial.

No heptatlo feminino a campeã olímpica belga Nafissatou Thiam confirmou o seu estatuto de número um das provas múltiplas ao somar 6784p, adiante da alemã Carolin Schäfer (6696p) e da holandesa Annouk Vetter (6636p, recorde nacional).

No salto com vara, também do lado feminino, triunfo de outra campeã olímpica, a grega Ekaterini Stefanidi, que passou 4,82m ao primeiro ensiao, enquanto a americana Sandi Morris, falhando o seu salto inicial a essa fasquia, guardava os dois restantes, sem sucesso, para 4,89m, ficando com 4,75m. Depois Stefanidi passou 4,91m, um novo recorde grego e melhor marca anual, antes de tentar em vão ser a quarta mulher a entrar na casa dos cinco metros. Luís Lopes

