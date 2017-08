Samuel Caldeira vence maratona da Volta ao sprint

Samuel Caldeira, da W52-FC Porto, venceu este domingo ao sprint a segunda etapa, a mais longa da Volta a Portugal, uma "maratona" entre Reguengos de Monsaraz e Castelo Branco, na distância de 214,5 km, com o camisola amarela, Raúl Alarcón, a chegar entre os primeiros (7.º) e a lançar, inclusive, o colega para um final emocionante, decidido ao foto-finish, à frente de Antonio Parrinello (GM Europa).

Dos 137 ciclistas que alinharam à partida saltou, logo ao segundo quilómetro, um grupo de dez em que seguia João Matias, da LA Alumínios, 14.º da geral, a 49 segundos do camisola amarela Raúl Alarcón, o que levou a W52-FC Porto a monitorizar com minúcia todas as movimentações para que o tempo conquistado pelos fugitivos não inviabilizasse uma chegada compacta para proteger o símbolo da liderança de Alarcón.

Mas com temperaturas sufocantes, a atingirem 41 graus, o pelotão teve que percorrer os últimos 40 quilómetros, à entrada da Serra de S. Miguel, na incerteza quanto a possibilidade de anular os quatro minutos de desvantagem, diferença que foi caindo à medida que o grupo de fugitivos se desintegrava, com João Matias a ficar para trás, numa posição intermédia, reduzindo a 15 segundos a diferença para os três resistentes da frente já à entrada de Castelo Branco.

O vencedor da última edição, Rui Vinhas, e Ricardo Mestre, vencedor em 2011, ambos da W52-FC Porto, caíram nos quilómetros finais, que tiveram ainda mais quedas a partir o grupo para o sprint final.

