Pieters de volta ao topo, Johnson faz-lhe companhia

Com uma terceira volta de 66 pancadas no par-70 do Firestone Country Club, em Akron, Ohio (EUA), o belga Thomas Pieters recuperou no sábado a liderança do Bridgestone Invitational, que já lhe pertencera no primeiro dia, então com um 65. Pelo meio, um 70 que na sexta-feira o relegara para o segundo lugar, somando assim um total de 201 pancadas aos 54 buracos, ou seja, 9 abaixo do par.

O norte-americano Zach Johnson faz-lhe companhia no topo. Com um 65, o norte-americano subiu do terceiro lugar para a co-liderança. O melhor do dia foi o australiano Scott Hend, com um 63 que lhe valeu uma subida de 10 posições para o terceiro lugar, com 202. O n.º 2 mundial Hideki Matsuyama, do Japão, repetiu o 67 da segunda volta e é quarto com 203, surgindo depois no quinto posto um duo composto pelo n.º 4 mundial Rory McIlroy e Charley Hoffman, ambos com 204 e bem dentro da corrida.

PUB

Zach Johnson é o actual 71.º no ranking, soma 12 triunfos no PGA Tour e procura a primeira sua vitória desde o The Open Championship de 2015, que foi o seu segundo título em majors depois do êxito no Masters de 2007.

Na terceira volta, Johnson acertou 12 dos 14 fairways, o que contrasta com o desacerto de Pieters a partir do tee: apenas 13 fairways acertados até ao momento, o que lhe dá o último lugar, entre os 76 jogadores em prova, na estatística de driving accuracy. O belga de 25 anos venceu três vezes no European Tour e este ano registou três top-5’s no PGA Tour, um deles no Mexico Championship, que faz parte, como o Bridgestone Invitational, da série World Golf Championships.

PUB

Jimmy Walker, o comandante aos 36 buracos, caiu para o grupo dos décimos ao registar um 74, para um agregado de 207 (-3), estando empatado com dois top-10’s mundiais – Jason Day (n.º 7) e Brooks Koepka (n.º 10) – e ainda com Bubba Watson, Kevin Chappell e Daniel Berger.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB