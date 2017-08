Manhã muito discreta dos portugueses em Londres

Os portugueses passaram bastante despercebidos na sessão da manhã do terceiro dia dos Mundiais de atletismo, que estão a decorrer em Londres, o que, com a excepção das saltadoras do triplo, tem sido a regra.

PUB

O primeiro a entrar em acção foi Ricardo Ribas, na maratona, mas o atleta transmontano, que era o único português em prova, abandou antes de chegar a meio da prova, aos 18 quilómetros, com dores musculares.

No estádio, a sportinguista Cátia Azevedo ficou-se pela primeira eliminatória dos 400m. A portuguesa correu na segunda série e ficou em sétimo, com 52,79s, bastante longe do seu recorde nacional de 51,63s.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na vara, o benfiquista Diogo Ferreira foi um dos três que não conseguiu fazer um salto válido na qualificação, derrubando por três vezes a fasquia a 5,30m – a marca exigida era de 5,75m, mas ninguém chegou tão alto e houve gente a apurar-se para a final com 5,60m.

“Sentia-me bem, tentei arriscar tudo no início da competição, mas não correu bem. Tentei uma vara mais forte, para ter mais margem de segurança a passar a fasquia”, justificou o português, que esteve bem perto de passar num dos saltos, derrubando a fasquia com o braço depois de ter passado o corpo todo.

No heptatlo, Lecabela Quaresma segue no 24.º lugar, com 4826 pontos, depois de cumpridas seis provas. No segundo dia, a portuguesa fez 5,88m no salto em comprimento e 36,71m no dardo, faltando ainda cumprir o último evento da prova combinado, os 800m.

PUB

PUB