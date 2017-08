Dose dupla de Gelson Martins no arranque do campeonato

O campeonato 2017-18 arrancou na Vila das Aves, onde o recém-promovido Desportivo recebeu o Sporting. No regresso ao primeiro escalão, a equipa de Ricardo Soares não teve argumentos para travar os “leões”, que se impuseram com dois golos de Gelson Martins.

Jorge Jesus apostou em cinco reforços no “onze” inicial – Piccini, Mathieu, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes e Acuña – e o Sporting controlou a primeira parte, tendo chegado à vantagem no marcador aos 23’. Num contra-ataque rápido, Acuña descobriu Gelson Martins, que passou por Rodrigo Soares e fez o remate que deixou Adriano Fachini em contrapé. Estava feito o primeiro golo do campeonato.

A reacção do Desportivo das Aves foi tímida, com um par de remates sem direcção e outros lances que Rui Patrício resolveu. A equipa de Ricardo Soares também não aproveitou o abrandamento dos “leões” no início da segunda parte e aos 75’ sofreu o segundo golo. Battaglia pela esquerda colocou na área, onde Diego Galo tentou cortar com um gesto de recurso. Mas a bola ficou nos pés de Gelson Martins, que não perdoou.

Pouco depois o Sporting quase fazia o terceiro, mas o guarda-redes Adriano Fachini brilhou: primeiro a travar o remate de Piccini e depois a opôr-se à recarga de Podence.

O “bis” de Gelson Martins permite ao Sporting somar os primeiros pontos no campeonato 2017-18. Na próxima jornada os “leões” recebem o Vitória de Setúbal, antes de disputarem a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Steaua Bucareste.

