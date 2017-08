Arsenal conquista a Supertaça de Inglaterra

O Arsenal venceu a final da Supertaça de Inglaterra ao derrotar o Chelsea por 4-1 no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar.

A equipa de Arsène Wenger esteve a perder - pouco depois do intervalo Victor Moses deu vantagem ao Chelsea - mas foi capaz de chegar ao empate, a oito minutos dos 90, por intermédio do suplente Sead Kolasinac e pouco depois da expulsão de Pedro Rodríguez.

No desempate na marca de grandes penalidades, os "gunners" foram mais certeiros e fizeram a festa no final.

Olivier Giroud foi o autor do penálti decisivo, depois de Alvaro Morata e Thibaut Courtois terem falhado para o Chelsea.

