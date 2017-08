Nova série de Matthew Weiner terá actores de Mad Men e Isabelle Huppert

É irresistível: ver os nomes do criador Matthew Weiner ao lado do dos actores Christina Hendricks e John Slattery faz pensar numa reunião Mad Men, dez anos depois da estreia da elogiada série do canal AMC. Mas o novo projecto, The Romanoffs, que conta ainda com a actriz francesa Isabelle Huppert e com a americana Amanda Peet, é para a Amazon e nada terá a ver com publicitários, países e culturas em mudança no miolo do século XX.

De acordo com as revistas Variety e Hollywood Reporter, Weiner está a criar The Romanoffs – que como o próprio nome indica se refere à família que liderou a Rússia e o seu império durante três séculos e até à revolução de Outubro de 1917 – como um conjunto de oito episódios independentes sem personagens em comum ou ligações com os restantes capítulos. O criador de Mad Men é o argumentista, realizador e produtor de toda a série.

Prevista para 2018 no serviço Amazon Prime, a série já era um projecto conhecido, mas com o anúncio dos membros do elenco está a ganhar mais visibilidade. Além da Joan Holloway e Roger Sterling de Mad Men, e da torturada protagonista de Ela, estão também contratados Jack Huston (Boardwalk Empire) e Marthe Keller (O Homem da Maratona).

O contexto da série será a actualidade e a ideia-base é contar as histórias de pessoas que crêem ser descendentes dos Romanoff, passando-se elas em diferentes pontos do planeta, detalha a Hollywood Reporter, que enquadra o projecto na categoria das “séries de antologia” – aquelas que não têm uma filosofia serializada e cujas histórias são independentes e/ou limitadas, sem relação com futuras e hipotéticas temporadas.

Matthew Weiner é sobretudo conhecido pelo seu papel como criador de Mad Men, pela qual recebeu sete Emmys - quatro dos quais, consecutivos, pela Melhor Série Dramática - , tendo também sido produtor e argumentista de Os Sopranos, que lhe mereceu outros dois Emmys.

