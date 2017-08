Cantar no carro com Will Smith e os Metallica

Will Smith ainda sabe a letra de O Príncipe de Bel-Air, a série de um tempo em que a televisão era mesmo só isso, televisão passada num televisor. Mas Will Smith agora vai cantar como se tornou num príncipe televisivo no ecrã noutro ecrã – Carpool Karaoke, a rubrica do talk show nocturno de James Corden no canal norte-americano CBS, é a partir desta terça-feira um programa da Apple Music.

Exclusivo para os seus subscritores (e serão cerca de 27 milhões em todo o mundo), Carpool Karaoke: The Series estará em cerca de cem países e replica a fórmula que o tornou num sketch viral: um ou mais convidados célebres, sobretudo do mundo da música mas também actores e atletas como a superestrela da NBA LeBron James, juntam-se num veículo em movimento e cantarolam o que passa no rádio do carro. Mas também se libertam do carro – Will Smith, no primeiro episódio, voa com Corden num helicóptero – e fazem aparições surpresa. É o caso da dupla John Legend e Alicia Keys, que num futuro episódio fará uma serenata a uma transeunte, por exemplo.

O programa, que começa e termina com episódios únicos mas que nas semanas entre a estreia e o final será transmitido em episódios duplos, tem um total de 20 episódios. Nesta primeira série num serviço pago de uma operadora, os nomes são sonantes o suficiente para, esperam os responsáveis da Apple e Corden, chamar utilizadores pagos para conteúdos que até aqui iam parar legalmente ao YouTube. Miley e Noah Cyrus, Billy Eichner com os Metallica, Trevor Noah e Shakira, Shaquille O'Neal, Seth MacFarlane, Maisie Williams e Sophie Turner de A Guerra dos Tronos, o lutador John Cena, a comediante Chelsea Handler ou as estrelas pop Ariana Grande e Joe Jonas, mais as actrizes Jessica Alba e Jada Pinkett Smith são apenas alguns dos convidados.

