Treze distritos de Portugal com “aviso amarelo” devido ao calor e ao vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta manhã de sábado para 13, o número de distritos em Portugal com “aviso amarelo” face às previsões de tempo quente e vento forte.

Anteriormente, estavam com este nível de aviso seis dos 18 distritos do continente devido ao calor. Os distritos de Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob “aviso amarelo” devido ao tempo quente, situação que se deverá manter até às 21h00 de domingo.

Por causa do vento moderado a forte e com rajadas até aos 70 quilómetros por hora, estão agora sob “aviso amarelo” os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga. Este aviso vai prolongar-se até às 21h00 de hoje.

Este sábado, o IPMA prevê no continente temperaturas a variar entre os 24 graus Celsius em Sagres, distrito de Faro, e os 38 graus em Castelo Branco e Faro.

