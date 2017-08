PGR nega que haja ex-governantes arguidos em inquérito a gastos indevidos

A Procuradoria-Geral da República enviou este sábado uma nota às redacções onde indica que “nenhum dos nomes” referidos pelo semanário Sol, que dá conta de uma investigação a suspeitas de uso indevido de dinheiro dos cofres públicos, entre 2009 e 2011, por parte de antigos governantes, alguns deles em funções actualmente, “foi constituído arguido no inquérito em causa”.

O jornal avança na edição deste sábado que o Ministério Público abriu uma investigação na sequência de uma queixa-crime, datada de 2012, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Na queixa são visados 14 ministros, 35 secretários de Estado e chefes de gabinete do segundo Governo de José Sócrates, com o Sol a referir a investigação a alguns antigos governantes que estão de novo em funções no Governo de António Costa, como Augusto Santos Silva, Vieira da Silva, Pedro Marques, ou que são candidatos autárquicos às principais câmaras do país, como Fernando Medina, a Lisboa, ou Manuel Pizarro, no Porto, entre outros antigos governantes.

Em causa estarão suspeitas de uso de cartões de crédito para gastos pessoais.

Ao Sol, a PGR confirmou que “o inquérito relativo à matéria em causa continua em investigação” e que há arguidos, tendo recusado ao jornal a identidade dos arguidos constituídos. Na nota que fez chegar este sábado às redacções, a PGR indica que nenhum dos nomes mencionados pelo jornal foi constituído arguido.

Contactados pelo semanário, os visados negam ter conhecimento do processo ou terem sido contactados pelo Ministério Público. João Araújo, advogado do antigo primeiro-ministro José Sócrates reagiu com ironia, numa referência ao arrastar da Operação Marquês: “Se a investigação começou há cinco anos, é natural que ainda esteja em curso”.

