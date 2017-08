Autarcas não podem camuflar partidos que representam

Autarcas, candidatos e apoiantes não se podem mascarar, afastar e desligar dos partidos que representam e apoiam e da política que estes desenvolvem no país e cujos efeitos se fazem sentir na sociedade e na vida das pessoas.

Há candidatos a autarcas que tentam camuflar os partidos porque se apresentam, mascarando-se com a tese de que a política na autarquia é despartidarizada, neutra e nada tem a ver com a que o partido aplica e defende no país, como se o desenvolvimento local estivesse separado do determinante desenvolvimento nacional.

Durante o governo PSD/CDS, para alem do aumento da pobreza e da injustiça social, foram também retirados às autarquias cerca de 1300 mil milhões de euros, foi substancialmente diminuída a capacidade da sua intervenção e foram eliminadas mil freguesias, contribuindo para a desertificação, sobretudo no interior, e afastando mais a população da participação democrática na sua freguesia.

É incompreensível que quem esteve a favor duma política e dum governo PSD/CDS que dificultou e infernizou a vida da maioria dos portugueses, cortando em direitos e rendimentos, se apresente para ser eleito para câmaras e freguesias, em alguns casos com capa de independente, prometendo bem-estar às populações, depois de ter apoiado e promovido precisamente o contrário. E quando PSD e CDS ainda não se arrependeram e reconheceram a desnecessária e brutal austeridade que impuseram, e dando a entender, por vezes, que voltariam a ter a mesma prática, se lhe derem oportunidade para tal.

Ernesto Silva, V.N. Gaia

