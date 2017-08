Primeiro-ministro irlandês participa em evento de defesa dos direitos dos homossexuais em Belfast

O primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar compareceu este sábado num evento em defesa dos direitos dos homossexuais em Belfast, naquela que é a sua primeira visita oficial à Irlanda do Norte. Varadkar, homossexual assumido, ganhou as eleições irlandesas em Junho e, naquela que foi a primeira viagem à única região do Reino Unido onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é ilegal, fez uma escolha de agenda que irritou as hostes mais conservadoras.

Segundo a Reuters, o governante irlandês, de 38 anos, escolheu juntar-se aos organizadores da maior parada do orgulho gay da Irlanda do Norte, num pequeno-almoço num pub de Belfast, com o mote "Pride Breakfast", uma vez que não conseguiria participar na parada – que se realiza esta tarde – por já ter compromissos em Dublin.

A sua participação no encontro motivou críticas de alguns responsáveis da maior força política da Irlanda do Norte, o Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), que elegeu dez deputados que suportam o Governo minoritário da conservadora Theresa May no Parlamento britânico.

O DUP tem sistematicamente bloqueado qualquer tentativa de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, apesar de as sondagens indicarem que essa é uma mudança apoiada por uma significativa maioria da população da Irlanda do Norte.

“Não estou aqui para desestabilizar ninguém, mas sim para demonstrar o meu apoio, e o apoio do meu Governo, na defesa da igualdade dos cidadãos perante a lei, onde quer que eles residam”, afirmou Varadkar aos jornalistas, quando estava a caminho do evento.

“É apenas uma questão de tempo”, respondeu o primeiro-ministro da Irlanda (que é médico de profissão) quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de algum dia vir a ser autorizado o casamento homossexual na Irlanda do Norte.

Filho de uma irlandesa e de um indiano que emigrou para a Irlanda nos anos 60, Leo Varadkar assumiu publicamente que era homossexual em 2015, durante uma entrevista na rádio, no decurso da campanha a favor do casamento homossexual para o referendo de 22 de Maio (em que o sim venceu com 62,1% dos votos a favor).

No pequeno-almoço deste sábado no The Northern Whig, um pub no centro da capital da Irlanda do Norte, também participou Michelle O'Neill, o líder dos nacionalistas do Sinn Fein, e vários activistas dos direitos homossexuais das forças policiais da Irlanda e da Irlanda do Norte, escreve a Reuters.

Ao longo da semana que passou, foram vários os responsáveis do DUP que se pronunciaram contra a presença de Leo Varadkar no evento, considerando mesmo que se tratava de uma interferência inapropriada nas políticas de um Estado vizinho.

Foi o caso do deputado e ex-ministro Nelson McCausland, que em declarações ao jornal Irish News considerou que “muitos unionistas vão achar estranho que ele comece a interferir, como de certa forma até já fez, naquele que é um tema social da Irlanda do Norte”.

A Reuters nota que a visita do primeiro-ministro irlandês ocorre um dia depois de o Governo britânico ter ordenado que se hasteasse uma bandeira com as cores do arco-íris (que é o símbolo do orgulho LGBT) na sua representação principal em Belfast – a Stormont House – para coincidir com o festival Belfast Pride.

