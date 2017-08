Famalicão, um exemplo a seguir na protecção da floresta

O incêndio de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes, além de ser uma trajédia sem precedentes que marcou para sempre o país, pôs em causa todo o dispositivo português de combate aos incêndios.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apresentou uma inovação de protecção da floresta que deveria ser adotada por todos os municípios portugueses. Com efeito, vai tentar proteger a sua floresta dos incêndios florestais com vigilância fixa e móvel, com a ajuda de 11 desempegados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O programa vai vigorar até 30 de Setembro.

A Câmara famalicense explica a referida vigilância, fixa e móvel, do seguinte modo: para garantir essa vigilância, a câmara apresentou uma candidatura à Medida Contrato Emprego Inserção do IEFP. Assim, segundo os responsáveis camarários, os vigilantes contratados do IEFP recebem por mês uma bolsa, no valor de cerca de 80 euros, um subsídio de alimentação que ronda os 90 euros e um subsídio de transporte que varia de acordo com a morada de residência de cada um, mas cuja média ronda os 50 euros. Os valores são suportados pela Câmara Municipal e acrescem ao subsídio de desemprego de cada um.

Desta forma, uma brigada de vigilância fixa, distribuida pelas torres de vigia do concelho e duas equipas de vigilância móvel, que percorrem em motorizadas o território florestal, são as apostas do Programa Municipal de Prevenção de Incêndios Florestais de Famalicão, até 30 de Setembro. O dispositivo tem ainda o apoio da Equipa de Sapadores Florestais que para além da missão de vigilância, efectua a primeira intervenção, colaborando também nas acções de combate e rescaldo dos focos de incêndios. De forma a abranger o horário com maior probabilidade de ocorrências de incêndios, será garantida a permanência de vigilância entre as 12h30 e as 19h39, no regime de jornada contínua de trabalho, de segunda a sexta-feira. Aos fins-de-semana e feriados, a vigilância será assegurada pelos elementos da polícia municipal.

Com este dispositivo, os responsáveis da Câmara Municipal de Famalicão e respectivos serviços estão convencidos que o Município está preparado para enfrentar o período crítico de risco de incêndios.Tudo isto acompanhado por um trabalho, durante todo o ano, junto dos proprietários tendo em vista a limpeza florestal o que tem sido uma mais valia para este programa (Diário do Minho de 03.08.17).

Desde há cerca de 25 anos que o país continua a arder e nenhum Governo se mostrou verdadeiramente interessado em fazer cessar ou pelo menos diminuir este permanente desastre de custos incomensuráveis em vidas e em floresta ardida. A fatalidade e a passsividade dos portugueses é tal que já se estabeleceu criar a “época do incêndios”.

Desta vez, perante a trajédia de Pedrógão Grande, os principais intervenientes passam o tempo a acusarem-se mutuamente, enquanto as vítimas esparam que se faça justiça. Já dizia Ricardo Araújo Pereira, dos “Gato Fedorento”: “Eles falam, falam, falam... mas não os vejo a fazer nada...”.

O município de Famalição acaba de dar uma lição aos ”palradores” deste país, passando das palavras aos actos. Espera-se que o dispositivo que criou, depois de lançado no terreno, faça um verdadeiro cerco aos incendiários, de modo a que não se encontre apenas a raia miúda, já que há indícios mais que suficientes no sentido de que estamos perante um verdadeiro “terrorismo incendiário”. Para isso, importa que a Judiciária, nomeadamente o seu director não se precipite na determinação da causa dos incêndios, como aconteceu no caso de Pedrógão Grande, ao atribuir a ignição a uma faísca de uma trovoada seca, enquanto ainda lavrava o incêndio. (Juiz desembargador jubilado).

