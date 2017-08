Venceslau Fernandes, o patriarca contra o comboio dos duros

Venceslau Fernandes não tem ilusões: o seu palmarés é demasiado magro para quem correu 22 Voltas a Portugal, números que nos dizem que o avançar dos anos não lhe afectou a motivação, como se percebe pelo facto de ser o ciclista mais velho de todos os pelotões a chegar de amarelo ao fim da prova-rainha. Venceslau conquistou, em 1984, pelo Sporting, a única vitória da carreira numa Volta a Portugal, aos 39 anos, num contexto marcado pelo desaparecimento da principal referência do ciclismo português, Joaquim Agostinho. “Lau” correria mais oito anos, retirando-se aos 47.

PUB

“Sinto que podia ter vencido mais uma ou duas Voltas. Mas isso não adianta de nada. Para a história fica o que aconteceu. E só ganhei uma”, diz ao PÚBLICO depois de atender mais um cliente na loja de bicicletas de que é proprietário, em Gaia, pronto para iniciar uma viagem no tempo. “Parti, como sempre, motivado para a Volta, embora aos 39 anos soubesse que já não me restavam muitas oportunidades para vencer. Felizmente, nesse ano tudo correu na perfeição, exceptuando um problema no primeiro dia, em Lisboa, que podia ter deitado tudo a perder”, recorda, sem medo de ir ao baú das memórias.

“Estávamos em Agosto, em pleno Verão, mas nesse dia caiu uma chuva miudinha que traiu o pelotão. O piso ficou escorregadio e envolvi-me numa queda com mais uma ou duas dúzias de corredores. A minha equipa perdeu dois elementos e eu acabei por prosseguir e juntar-me ao grupo da frente. Estava dorido, mas nada de muito grave”, acrescenta, apesar de logo ali ter perdido um importante apoio numa equipa sem argumentos para se bater com as mais fortes.

PUB

“Quando chegámos à serra da Estrela, com subida às Penhas da Saúde, descida para Manteigas e nova subida às Penhas Douradas antes da descida final para Gouveia, ataquei na primeira montanha, mas fui alcançado na descida por um grupo onde vinha o Marco Chagas, que logo aproveitou para se escapar. Como ninguém fez nada, voltei à carga na subida. Fui sozinho e acabei por alcançar o Marco, que a partir daí foi na minha roda. Depois, na descida colaborámos e ele venceu a etapa, o que para mim era secundário, pois tinha uma ligeira vantagem na geral e estava focado na amarela”, desfia.

Sem uma equipa capaz de controlar a corrida, Venceslau foi-se adaptando até chegar com aspirações ao contra-relógio de Matosinhos — “uma etapa curta, boa para roladores e com curvas que exigiam alguma técnica”. “Venci por um minuto e uns segundos”, nota, respirando de alívio face ao assédio de Manuel Zeferino, mesmo não tendo conseguido uma “vingança” face aos quase 11 minutos de diferença da edição de 1981.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A história de 1981 é simples: o Zeferino atacou logo na 1.ª etapa e a Lousa, uma equipa recheada de grandes ciclistas, que devia ter pegado na corrida, deixou andar. Era uma etapa sempre a rolar e o Zeferino era uma moto a andar. Eu, nem que quisesse, não tinha grandes hipóteses. Nem me competia anular a fuga nem tinha equipa para controlar a corrida. Seria chover no molhado”, contextualiza, lembrando o bilhete de identidade, que só caducaria para o ciclismo uma década mais tarde.

Essa não foi, porém, a Volta que mais custou a Venceslau Fernandes. “Em 1974, no Benfica, houve coisas incríveis”, assinala, preparando-se para a fuga mais surreal. “Ia fugido e passei uma passagem de nível. Os regulamentos diziam que se o pelotão tivesse que parar seria considerado um acidente de percurso e quem tivesse passado antes não era obrigado a esperar. Só que, como já levava quase oito minutos de avanço, isso significaria que a Volta ficava decidida. Portanto, recebi ordem para aguardar pelo pelotão. Isto depois de as outras equipas terem pressionado, ameaçando desistir”, conta.

“O mais ridículo é que ninguém anotou a diferença e a corrida foi reatada com toda a gente junta. Uns dias depois repete-se a cena: nova passagem de nível em Castelo de Vide, com a meta a menos de 2km e os ciclistas a terem que parar. Lá esperei outra vez. Só que, como o comboio estava parado, uns furaram as barreiras e houve quem passasse por dentro das carruagens. A brincadeira custou-me mais 4 ou 5 minutos e ninguém fez nada para reparar a injustiça”, diz, em tom crítico, recusando meter mais carvão numa fornalha que ia explodindo com um caso de doping que reduziu o pelotão a Benfica, Sporting e Tavira, acabando Fernando Mendes (Benfica) por inscrever o nome no rol de vencedores.

PUB

PUB