Raúl Alarcón vence primeira etapa da Volta e arrebata amarela

Raúl Alarcón, da W52-FC Porto, repetiu a proeza de 2013 ao vencer a primeira etapa da Volta a Portugal, arrebatando a camisola amarela ao francês Damien Gaudin. O espanhol atacou pela certa no topo da Arrábida e chegou isolado à meta, onde o colega de equipa Amaro Antunes foi segundo.

PUB

Alarcón lidera assim a geral com 6 segundos de vantagem sobre Alejandro Marque, do Sporting-Tavira, e 15 segundos sobre Domingos Gonçalves, do Boavista.

Mas Gotzon Udondo, da Euskadi, a quem foi atribuído o prémio de combatividade, acabou por ser uma espécie de herói frustrado desta primeira etapa - a segunda mais longa da Volta a Portugal, com 203 km - a ligar Vila Franca de Xira a Setúbal. Uma etapa com metas volantes no Cartaxo, Almeirim e Palmela, e três pequenas "escaladas": Santarém (4.ª categoria), Alto das Necessidades e Alto da Arrábida (ambas de 3.ª categoria).

PUB

Roy Goldstein, campeão de Israel, e Alexis Carter, canadiano da H&R, foram os primeiros fugitivos da Volta, aventura que terminou ao oitavo quilómetro, após safanão de um quinteto em que seguiam Hélder Ferreira (Louletano), Tilljman Eising (Mtec), Patrick Jager (Team Vorarlberg), Gatzon Udondo (Euskadi) e Adne Van Engelen (Bike Aid).

Aos 50km, Timo Schafer (Bike Aid) foi o primeiro a abandonar a corrida, seguindo-se Glan Frieseke (Team Vorarlberg) por queda.

Apesar de a Armée De Terre, equipa do camisola amarela, Damien Gaudin, seguir na frente do pelotão na tentativa de controlar a etapa, foi preciso a W52-FC Porto dar uma ajuda para que a vantagem dos sete fugitivos, que entretanto amealharam cerca de cinco minutos, caísse drasticamente para um minuto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas Udondo estava decidido a ser o protagonista e voltou a sair, ainda que sempre sob o cutelo do pelotão, que tranquilamente absorveu o grupo intermédio de onde se destacara o espanhol da Euskadi e o português Rui Rodrigues (Louletano).

Só que no primeiro obstáculo a sério, no Alto das Necessidades, a cerca de 35 quilómetros da meta, numa etapa em que o vento lateral foi o grande inimigo dos ciclistas, Udondo perdeu a esperança de chegar isolado. A partir daí começou a esboçar-se o sprint final, apesar da aceleração imprimida pela Efapel na subida da Arrábida, onde o camisola amarela Damien Gaudin começou a sofrer e a perceber que era hora de passar o testemunho.

Atento, Raúl Alarcón respondeu e destacou-se mesmo para tentar a vitória isolado, o que seria a reedição do sucesso da primeira etapa de 2013. Objectivo dificultado por um grupo onde Sérgio Paulinho (Efapel) e Alejandro Marque (Sporting-Tavira) - vencedor da Volta em 2013 - tentaram roubar o palco ao espanhol, sem sucesso.

PUB

PUB