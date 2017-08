Patrícia Mamona e Susana Costa na final do triplo salto nos Mundiais de Atletismo

Depois da desilusão no lançamento do peso, as primeiras boas notícias para a comitiva portuguesa nos Mundiais de atletismo vieram do triplo salto feminino, com Patrícia Mamona e Susana Costa a qualificarem-se para a final da próxima segunda-feira.

PUB

Ambas as atletas superaram a marca de qualificação exigida (14,20m). Mamona fez 14,29m ao segundo salto, enquanto Costa fez um novo recorde pessoal no terceiro e último salto (14,35m, melhorando em um centímetro a sua marca).

As duas saltadoras voltam, assim, a estar juntas numa final, depois de ambas terem chegado à final nos Jogos Olímpicos do Verão passado. Mamona foi sexta, com 14,65m, uma marca que é recorde nacional, enquanto Costa foi nona, com 14,12m.

PUB

PUB

PUB