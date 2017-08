Espírito Santo estreia-se a vencer no Wolverhampton

Um golo bastou para o Wolverhampton Wanderers somar o primeiro triunfo da temporada, na estreia oficial do treinador Nuno Espírito Santo. A equipa do segundo escalão do futebol inglês recebeu e venceu o Middlesbrough, emblema que na época passada competiu na Premier League.

PUB

Com os portugueses Roderick Miranda, Rúben Neves e Diogo Jota no “onze” – e ainda o francês Boly, ex-FC Porto, e o brasileiro Léo Bonatini, ex-Estoril – o Wolverhampton colocou-se em vantagem no marcador aos 33’. O autor do golo foi precisamente Bonatini, anunciado como reforço dos “wolves” há apenas quatro dias.

A equipa do ex-treinador do FC Porto segurou a vantagem até ao apito final e somou os primeiros três pontos.

PUB

O outro treinador português no Championship teve menos sorte na primeira jornada: o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal perdeu na visita ao Preston North End – o único golo do encontro foi marcado por Daniel Johnson, de penálti, aos 79’.

Nélson Oliveira marcou o golo do empate do Norwich City no terreno do Fulham. Já Tiago Ilori foi expulso na derrota do Reading perante o Queens Park Rangers.

PUB

PUB