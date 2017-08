Benfica entra na época com conquista da Supertaça

O Benfica iniciou com um triunfo a temporada de 2017-18, ao vencer a Supertaça, neste sábado, em Aveiro, derrotando o Vitória de Guimarães por 3-1.

Os benfiquistas chegaram ao primeiro quarto de hora de jogo já a ganhar por 2-0, fruto dos golos de Jonas (6') e de Seferovic (11'), ambos resultado de intervenções defeituosas de jogadores vitorianos - no primeiro caso de uma defesa incompleta do guarda-redes Miguel Silva e no segundo de uma perda de bola de Zungu.

O Vitória conseguiria empatar já muito perto do intervalo, por intermédio de Raphinha (43'), dando esperança aos seus adeptos.

Mas, apesar de na segunda parte os minhotos terem tido a possibilidade de igualar o marcador, foi o Benfica que, aproveitando um mau atraso de Raphinha a dilatar a vantagem e fixar o resultado final, graças a um golo de Jiménez (83').

