Benfica e V. Guimarães estudam criação de equipas femininas

O almoço que juntou os presidentes de Benfica e V. Guimarães, que esta noite disputam a Supertaça, serviu para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lançar um desafio: avançar com o futebol feminino. Tanto Luís Filipe Vieira como Júlio Mendes responderam positivamente, segundo a FPF, mas a entrada dos dois emblemas no campeonato feminino não será para já.

Sublinhando que o Benfica não avançará “de uma forma abrupta, meramente comprando títulos”, Luís Filipe Vieira garantiu que o clube está a estudar a melhor forma de juntar-se ao campeonato feminino. “Naturalmente, o Sport Lisboa e Benfica está muito atento a este crescimento [do futebol feminino]. Iniciámos um rigoroso processo de estudo e análise sobre a eventual entrada do nosso clube no futebol feminino. Estamos a analisar e em breve anunciaremos o nosso modelo de adesão respeitando os princípios atrás referidos”, afirmou o dirigente, em declarações reproduzidas pela FPF.

“Queremos trilhar esse caminho tão breve quanto formos capazes de ter uma situação estável para assumir novos desafios”, disse por seu lado Júlio Mendes, frisando que o futebol feminino é “uma opção estratégica” para o clube que dirige.

