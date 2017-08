Calor no interior do país. DGS recomenda medidas de protecção

A Direcção-Geral da Saúde recomenda à população que tome medidas de protecção contra o calor, face à previsão de temperaturas muito elevadas até ao fim-de-semana, que poderão atingir os 40 graus em alguns distritos do interior.

Em comunicado disponível na página da Internet, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) alerta para o calor previsto para os próximos dias pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sob "aviso amarelo", o terceiro mais grave de uma escala de quatro, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até ao fim-de-semana.

O "aviso amarelo", o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas.

Assim, por causa do tempo quente, a DGS recomenda à população que adopte várias medidas para se proteger do calor, principalmente as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física e pessoas isoladas.

Como medidas de prevenção dos efeitos do calor, a DGS recomenda o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem açúcar, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, bem como “procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados”.

Evitar a exposição directa ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, utilizar protector solar com factor igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina, são outras medidas recomendadas.

A DGS aconselha igualmente a população a usar “roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo”, chapéu de abas largas, óculos de sol e a evitar actividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer ao ar livre.

Para quem tem de viajar de carro, a DGS recomenda para o fazer nas horas de menor calor.

Nesta sexta-feira, as temperaturas vão oscilar entre 20 e 32 graus Celsius em Lisboa, no Porto entre 18 e 26, em Braga entre 16 e 31, em Viana do Castelo entre 17 e 26, em Vila Real entre 16 e 32, em Viseu entre 16 e 33, em Bragança entre 17 e 35, em Aveiro entre 20 e 25, em Coimbra entre 17 e 32, na Guarda entre 16 e 31, em Leiria entre 18 e 27, em Santarém entre 19 e 35, em Castelo Branco entre 20 e 39, em Portalegre entre 21 e 37, em Évora entre 19 e 39, em Beja entre 19 e 40, em Setúbal entre 20 e 35 e em Faro entre 24 e 36.

Risco "muito elevado" de exposição à radiação UV

Todas as regiões de Portugal continental e a ilha da Madeira apresentam nesta sexta-feira risco "muito elevado" de exposição à radiação ultravioleta (UV), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o Instituto, todas as regiões do continente e a ilha da Madeira estão em risco "muito elevado" de exposição à radiação UV.

A ilha do Porto Santo está com risco "elevado", a Horta, na ilha do Faial, Açores, está em risco "moderado" e Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e Santa Cruz das Flores, ilha das Flores, estão com níveis "baixos".

Para as regiões com risco "muito elevado", o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é "baixo", 3 a 5 ("moderado"), 6 a 7 ("elevado"), 8 a 10 ("muito elevado") e superior a 11 ("extremo").

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do cabo Raso até ao início da manhã.

Risco máximo de incêndio

Mais de trinta concelhos de sete distritos de Portugal continental estão em risco "máximo" de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, em risco "máximo" de incêndio estão mais de 30 concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Leiria e Santarém.

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco "elevado" e "muito elevado".

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

