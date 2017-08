O PCP não evoluiu

PUB

A recente tomada de posição do PCP sobre a situação na Venezuela mostra, uma vez mais, que as avaliações do PCP sobre acontecimentos mundiais não sofre alteração, mesmo quando as actuações dos governos que defende ultrapassem todas as regras democráticas e de direito dos cidadãos. Tem sido sempre assim, desde a invasão em 1968 da Checoslováquia pela URSS para acabar acabar com a chamada "Primavera de Praga". Os tempos passam, o mundo altera-se mas a capacidade de análise dos dirigentes do PCP mantém-se submissa a retóricas que não têm sentido nem razão de existirem. Não será tempo de mudança do PCP efectuar um tipo de análise mais baseado na realidade?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PUB

O que quer o PCP?

A Venezuela bem pode estar à beira de uma tragédia humanitária, com milhões de pessoas (incluindo muitos portugueses) sem comida ou medicamentos, que por cá, e para não variar, o PCP continua firme no seu apoio a tudo o que é ditadura de esquerda: da prisão que é Cuba à inenarrável Coreia do Norte, passando pela cleptocracia angolana, aquilo a que temos assistido dos comunistas portugueses é uma aparente nostalgia por um dos mais negros períodos da História do século XX.

Começa a ser altura de o PCP dizer claramente ao que vem. Que espécie de sociedade tem como referência? Porque concorre um partido que ainda se define como “marxista-leninista” a eleições que considera “burguesas”? Se participa no jogo democrático para o subverter e implementar uma distopia orwelliana, que o diga abertamente e sem subterfúgios, para que saibamos no que estamos a votar!

Miguel Gonçalves, Mafra

Pais vão poder estar no bloco...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Referente ao vosso artigo de 2 Agosto 2017 “Pais vão poder estar no bloco...” tenho a acrescentar o seguinte: não só às crianças e deficientes poderiam usufruir da presença de um acompanhante mas qualquer pessoa que sofra uma operação e que vá para recobro.

Devido à minha idade (80 anos) e a problemas de saude estou dependente de ajuda para me movimentar. Sofri em Março duas operações sérias, uma à coluna e outra para implantar um pace maker. Fui posta no recobro da CUF Cascais que tem camas fundas e grades, o que me provocou profunda aflição (claustrofobia). Não fosse a presença de uma pessoa amiga e a aflição teria sido muito pior do que foi. Considero muito importante possibilitar a presença de alguém amigo a uma pessoa nas minhas condições.

Maria Fernanda de Andrade Liphardt, Cascais

PUB

PUB