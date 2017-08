Avioneta despenha-se na Suíça e faz três mortos

Uma avioneta despenhou-se na manhã desta sexta-feira na zona Este da Suíça (na região de Diavolezza, perto da fronteira com Itália) e provocou a morte a dois adolescentes e ao piloto do aparelho, segundo o site noticioso suíço 20 minutes. O mesmo site adianta que a bordo seguiam quatro pessoas: o piloto, dois adolescentes de 14 anos e uma rapariga de 17 anos, que, apesar de ter sobrevivido à queda, se encontra gravemente ferida. A informação foi confirmada pela polícia local numa conferência de imprensa.

PUB

A imprensa suíça adianta que o avião fazia um baptismo de voo no âmbito de um acampamento juvenil de iniciação ao voo organizado pela associação Aéro-Club Suisse, que começou a 31 de Julho (acabaria este sábado) e junta mais de 192 jovens de várias regiões do país, segundo o site.

As autoridades do cantão de Grisons foram alertadas, por volta das 9h30 (menos uma hora em Portugal), de que uma avioneta se tinha despenhado e o Ministério Público suíço já se encontra a investigar o sucedido. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O acidente deu-se dez minutos depois de a aeronave ter levantado voo, quando se encontrava a uma altura de cerca de 2800 metros. Mais de uma dezena de pessoas estiveram envolvidas na operação de socorro e a jovem ferida foi transportada para o hospital.

A imprensa local dá conta de que se trata de uma avioneta monomotor Piper PA-28, geralmente com capacidade para transportar quatro pessoas. Os organizadores do campo de férias relacionado com aviação garantem que os pilotos que fazem parte do acampamento são experientes no ramo.

PUB

PUB