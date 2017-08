Saeta compra parques eólicos da ACS em Portugal por 104 milhões

A operação prevê “o pagamento de 104 milhões de euros dos fundos próprios da Lestenergia, o que, segundo a Saeta, “representa um valor empresarial total de 186 milhões de euros”. A operação gerará uma mais-valia, depois de impostos e interesses minoritários, de “aproximadamente 12 milhões de euros”.

Em comunicado citado pela agência EFE, a Saeta, sociedade de infra-estruturas energéticas controlada pela ACS e o pelo fundo GIP, destaca que a carteira da Lestenergia tem “um alto potencial” e que vai atingir liquidez adicional a partir do primeiro ano.

A operação, que deve ficar concluída antes do fim do ano, vai ser financiada directamente e também por fundos provenientes de uma linha de crédito autorizada pelo grupo.

Os parques eólicos da Lestenergia, situados nos municípios da Guarda e Castelo Branco, operam há nove anos. Ainda segundo o mesmo documento da Saeta, na operação estão incluídos o sistema de regulação e o sistema tarifário portugueses considerados “fiáveis” e que garantem pagamentos em euros, ajustados à inflação e que são “previsíveis e estáveis” a longo prazo.

A Saeta refere também que pretende operar os parques durante um período superior a 12 anos acrescentando que esta compra faz parte da estratégia de crescimento internacional, “para reduzir a dependência dos investimentos” em Espanha.

Além desta compra, a segunda no estrangeiro depois da compra de parques eólicos no Uruguai, a Saeta prevê a entrada da empresa em Portugal, constituindo “uma excelente plataforma” no país.

