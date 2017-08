Rui Vitória: "Temos qualidade e quantidade para dar resposta"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, defendeu esta sexta-feira, em conferência de imprensa de lançamento da Supertaça Cândido Oliveira - final que opõe no sábado, às 20h45, em Aveiro, o campeão nacional ao V. Guimarães -, que a discussão em torno dos resultados da pré-época não difere muito da dos anos anteriores, em que o clube da Luz venceu o título nacional.

Entre transferências importantes, lesões (como a de Júlio César) e o castigo de Samaris, Rui Vitória conta com 21 profissionais para esta final, desdramatizando as ausências num jogo sem favoritos. "Prefiro falar das presenças. Temos qualidade e quantidade suficiente para dar resposta ao desafio. Estamos muito preparados e com uma vontade imensa, com a determinação e convicção de ganhar o primeiro jogo a sério", reage, pouco preocupado com o momento da equipa.

"Não preciso de fazer nada de especial. Os jogadores sabem como responder. Estas são as mesmas questões dos últimos anos e, com o desenrolar da época, demos a resposta aos desafios que surgiram pela frente e fomos campeões nacionais", acrescentou.

A provável estreia de Bruno Varela na baliza do Benfica também não cria ansiedade, como vinca o técnico: "Se escolhi estes jogadores é porque me provaram que possuem condições para fazerem parte da equipa", concretiza.

O Benfica não conta com os lesionados Júlio César, Mitroglou, Zivkovic, Carrillo e André Horta, surgindo entre os eleitos os jovens Diogo Gonçalves e João Carvalho e os reforços Willock e Chrien.

Lista de convocados

Guarda-redes Paulo Lopes e Bruno Varela

Defesas Lisandro, Grimaldo, Luisão, André Almeida, Jardel e Eliseu

Médios Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Pizzi, Cervi, Chris Willock, Chrien, Diogo Gonçalves e João Carvalho

Avançados Raúl Jiménez, Jonas, Seferovic e Rafa.



