Quatro nomes a seguir em Londres

Usain Bolt (100m)

Há algum tempo que Usain Bolt anunciou ter planeado para estes Mundiais o ponto final da carreira. Concentrando-se nos 100m (além dos 4x100m), que até 2008 não foram opção para si, o jamaicano pode cumprir incríveis 16 temporadas a ganhar títulos mundiais e olímpicos. Os seus recordes mundiais dos 100m e 200m, 9,58s e 19,19s fixados em 2009, parecem grudados às tabelas por muitos e bons anos. Se se der o caso de sair de novo no topo, o velocista reforçará a sua aura de super-homem e haverá durante muito tempo no atletismo uma era antes e outra depois de Bolt.

Mo Farah (5000 e 10.000m)

Nascido na Somália e treinado nos Estados Unidos, é um “globetrotter” que parece invencível, seja qual for a táctica que os rivais quenianos e etíopes adoptem. Seja enfrentando ritmos duros e desgastantes, seja em corridas lentas com final trepidante, Mo Farah lá está para se impôr nos derradeiros metros. Já tendo alcançado duas duplas vitórias (5000m e 10.000m), tanto em Jogos como em Mundiais, desta feita, em casa, será muito difícil alguém impedir-lhe a tripleta mundialista, antes de se virar para a maratona, na qual teve inícios não tão auspiciosos como se esperava.

Van Niekerk (200 e 400m)

Arrasou no ano passado, nos Jogos do Rio, o máximo mundial da volta à pista do americano Michael Johnson, chegando aos 43,03s. Wayde van Niekerk acabou essa prova tão esgotado que teve de sair em maca. Agora, será que pode furar esse tecto atlético e entrar na casa 42? Nos 400m, só uma vez se detectou um tempo na ordem dos 42s e foi obra de Michael Johnson, mas lançado, em estafeta. O sul-africano quer emular o texano e, como ele, juntar o título dos 200m ao da volta à pista, uma proeza raríssima, em Mundiais só conseguida por Johnson em Gotemburgo, em 1995.

Mariya Lasitskene (altura)

Mariya Lasitskene, nome de casada de Mariy Kuchina, vai poder defender o título de campeã mundial do salto em altura, conseguido há dois anos em Pequim, sob bandeira independente. É favorita única no seu evento, liderando a lista mundial da temporada por largos sete centímetros, com 2,06m contra 1,90m da perseguidora, a americana Vashti Cunningham. Para além desse resultado, obtido na Liga de Diamante de Lausanne, tem mais dez provas a dois metros ou acima. Mas a russa não quer ficar só por aqui, e vai tentar, num bom dia, ser a primeira a chegar aos 2,10m.

