Prólogo da Volta a Portugal em bicicleta condiciona hoje trânsito em Lisboa

O trânsito na zona de Belém, em Lisboa, vai estar nesta sexta-feira condicionado devido à 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, que realiza o prólogo da prova naquele local, anunciaram a PSP e a Câmara Municipal.

PUB

Assim, entre as 7h e as 21h30, verificar-se-á a interrupção total da circulação na Avenida da Índia, entre o viaduto de Pedrouços, a Avenida da Torre de Belém e o viaduto metálico de Alcântara, embora ambos os viadutos continuem a abertos ao trânsito, disse a PSP.

A circulação mantém-se na Avenida Brasília, acrescentou a Câmara de Lisboa.

PUB

Devido ao prólogo da Volta, com uma extensão de 5,4 quilómetros, será encerrada à circulação a Praça do Império entre as 13h e as 18h30, no troço que passa em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.

A excepção é a circulação dos eléctricos, que se mantém com desvio no Largo dos Jerónimos, na Rua D. Lourenço de Almeida e na Rua Bartolomeu Dias.

No sábado, os condicionamentos ao trânsito mantêm-se em Lisboa e estendem-se até Vila Franca de Xira, onde arrancará a primeira etapa da Volta.

Nesse dia, arranca do Parque das Nações, em Lisboa, o Passeio da Volta, aberto a todos os praticantes da modalidade com idade superior a 14 anos, com destino a Vila Franca de Xira, estando previstos constrangimentos de tráfego no Rossio dos Olivais, na Alameda dos Oceanos (junto ao pavilhão de Portugal), na Rotunda dos Vice-Reis, na Rotunda das Oliveiras, na Avenida da Peregrinação e na Avenida de Moscavide, revelou a autarquia.

A PSP acrescentou que o Passeio da Volta irá atravessar a Estrada Nacional 10 (EN 10) em toda a sua extensão, no sentido Lisboa – Vila Franca de Xira, finalizando no Parque Urbano do Cevadeiro - Vila Franca de Xira.

Entre as 10h e as 13h estão previstos vários constrangimentos e desvios de trânsito, incluindo o corte total de trânsito na EN 10, em ambos os sentidos, a partir do Parque Urbano do Cevadeiro, até ao limite da área de jurisdição da Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

A 1.ª etapa da 79.ª Volta a Portugal tem o seu início no sábado em Vila Franca de Xira, às 12h30, junto ao Parque Urbano do Cevadeiro, terminando em Setúbal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pelotão irá atravessar várias artérias de Vila Franca, nomeadamente a EN 10, o Largo 5 de Outubro, a Rua 1.º de Dezembro, a Rua Serpa Pinto, a Rua do Curado, a Rua Joaquim Monteiro, a Rua do Telhal e a Avenida Barrancos de Cegos, seguindo em direção a Castanheira do Ribatejo.

A PSP destacou que ao longo dos trajectos haverá polícias a proceder aos desvios do trânsito com o intuito de manter a fluidez rodoviária, informando dos itinerários alternativos.

A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai ser disputada até dia 15.

PUB

PUB