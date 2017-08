Marchadores, saltadores e lançadores. É este o perfil da selecção portuguesa que estará, a partir desta sexta-feira e até 13 de Agosto, na 16.ª edição dos Mundiais de atletismo, que se realizam em Londres no palco que há cinco anos recebeu o atletismo olímpico. Estes três sectores representam mais de metade da comitiva e são neles que se concentram as maiores esperanças de classificações portuguesas de topo, alguns deles com esperanças reais de aumentar o medalheiro português na competição, que, para já, está em 17.

Só no último dia dos Mundiais é que irá ter aquela que será, talvez, a maior esperança portuguesa de um título mundial, para juntar aos cinco portugueses que já foram campeões em edições anteriores (Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento e Nelson Évora). Inês Henriques é a recordista mundial dos 50km marcha, que é uma prova que foi integrada à última hora no programa, que se vai correr em simultâneo com a prova masculina e que vai ter apenas sete atletas.

A experiente marchadora de 37 anos do CN de Rio Maior, que estará nos seus oitavos mundiais, fez em Janeiro passado a marca de 4h08m25s, um tempo que está bem à frente da (pouca) concorrência que terá em Londres formada por três norte-americanas e três chinesas – Yin Hang tem o segundo melhor tempo entre as inscritas, mas com mais 14 minutos que a portuguesa. Numa disciplina em que Portugal tem bastantes tradições, Inês Henriques não é a única esperança. Também no último dia, Ana Cabecinha vai estar sozinha nos 20km marcha, mas com vontade de melhorar o seu quarto lugar dos Mundiais de Pequim em 2015.

Para além da marcha, os maiores destaques da comitiva estão nos saltos e nos lançamentos. Nelson Évora é o único da comitiva com medalhas em Mundiais, ele que foi campeão do triplo em 2007, prata em 2009 e bronze em 2015. Tem mostrado grande capacidade de resiliência face às muitas lesões que o afectaram nos últimos anos, e, em Londres, terá um palco para demonstrar se foi (ou não) benéfica a troca de treinador (trabalha com o cubano Iván Pedroso, depois de toda uma vida com João Ganço) e de clube (deixou o Benfica e assinou pelo Sporting).

Já Patrícia Mamona não tem uma grande história nos Mundiais de atletismo (ficou-se sempre pela qualificação), mas costuma fazer grandes marcas nas finais das grandes competições. Foi o que aconteceu em 2016, saltando para o ouro nos Europeus com um novo recorde nacional (14,58m), marca ultrapassada na final dos Jogos Olímpicos (14,65m) mas que lhe valeu apenas um sexto lugar - Filomena Costa, finalista olímpica no Rio, também estará presente. Uma presença na final também é uma perspectiva muito realista para Tsanko Arnaudov no lançamento do peso, ele que colocou em Junho passado o recorde nacional em 21,56m – Francisco Belo também irá lançar em Londres.

Uma equipa variada

Já não é de agora que o perfil do atletismo português nas grandes competições mudou em relação ao que, historicamente, é o seu palmarés. Os atletas portugueses conquistaram 17 medalhas em 15 edições do campeonato do mundo, sendo que 13 delas vieram das provas de pista e de estrada. As restantes quatro vieram dos saltos, sendo que as três últimas são do mesmo atleta na mesma prova – Nelson Évora no triplo, depois de um bronze de Carlos Calado em Edmonton 2001 no comprimento – enquanto as últimas medalhas nas provas de pista e estrada já foram há 12 anos, em Helsínquia 2005, bronze de Susana Feitor nos 20km marcha e de Rui Silva nos 1500m.

É verdade que a equipa portuguesa é mais variada, mas no sector masculino, por exemplo, há apenas um representante nas corridas de pista (David Lima, 100m e 200m, que até pode chegar a uma meia-final se estiver ao seu melhor nível) e um na maratona (Ricardo Ribas), sem representantes no meio-fundo e fundo na pista. No sector feminino, ainda assim, há mais representantes nas corridas de pista (quatro), mais duas na maratona, mas sem os nomes mais fortes dos últimos anos (Jéssica Augusto, Sara Moreira e Dulce Félix).

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, reconhece “um retrocesso nas disciplinas de corrida”, mas mostra-se orgulhoso da diversidade da representação. “Como Director Técnico Nacional, acompanhava uma equipa de fundistas e dos melhores do mundo, e tenho saudades disso. Não tenho é saudades da exclusividade de uma equipa só com fundistas. Tenho orgulho em ter todos os sectores representados”, diz ao PÚBLICO o líder federativo, que não quer falar em medalhas para estes Mundiais de Londres, preferindo antes falar de superação: “Aquilo que eu desejo é que os atletas tenham a sua melhor performance. E se esse resultado der para estar no topo da classificação, melhor.”

