Pedro Martins: "Estamos preparados para encontrar o melhor Benfica"

Pedro Martins, treinador do V. Guimarães, está empenhado em conquistar a Supertaça, independentemente do Benfica que vier a encontrar no sábado, às 20h45 (RTP1), em Aveiro.

"Estamos preparados para encontrar o melhor Benfica e para levar o troféu para Guimarães", destaca Pedro Martins, indiferente às probabilidades de êxito que possam ser atribuídas.

“O grupo está bem e tudo fará para garantir este troféu, pois nada nos impede de sonhar. As finais são para conquistar", adverte, reconhecendo que "do outro lado estará uma equipa forte", apesar de defender que "nas finais não há favoritos". "Sabemos da grande valia do adversário que vamos encontrar", concluiu.

