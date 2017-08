Bolt e Farah à procura de uma despedida à sua altura

Arranca hoje, ao fim da tarde, em Londres, capital britânica, e na pista que acolheu os Jogos Olímpicos de 2012, a 16.ª edição dos Campeonatos Mundiais de atletismo, que deverão ser os maiores de sempre em termos de números, dada a presença de 2038 atletas oriundos de mais de 200 países. O evento tem despertado enorme interesse junto do público, já que antecipadamente foram todos os bilhetes vendidos para os 10 dias de competição.

O britânico Sebastian Coe, chefe do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Londres entretanto eleito para o cargo de presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), pode estar orgulhoso, como tem afirmado repetidamente, do perfil que o certame parece tomar. E a verdade é que tem conseguido limitar os danos provocados ao certame pela ausência da Rússia (cuja federação o seu consulado suspendeu de toda a competição internacional), através da permissão de presença de atletas de vulto daquele país sob bandeira neutra. Desta forma, a IAAF evita potenciais recursos ao Tribunal Arbitral do Desporto por parte de campeões mundiais daquele país que não vissem ser cumprida a carta branca regulamentar de presença em Londres na defesa dos seus títulos.

Portugal estará presente na competição com uma delegação de 20 atletas e uma ou outra esperança de chegar a medalhas, sendo curiosamente Inês Henriques a mais concreta delas todas, ao beneficiar da adição — de facto polémica — ao programa de provas dos 50km marcha femininos (ver texto ao lado). Mas as estrelas destes Mundiais são outras, a começar pelos incontornáveis Usain Bolt e Mo Farah.

Este certame será, efectivamente, marcado pelas últimas aparições nas suas melhores funções de dois atletas emblemáticos, com particular destaque para o velocista jamaicano, dada o seu impacto mediático, mas sem esquecer o fundista britânico, nascido na Somália, que tem reinado em absoluto nas distâncias mais longas das provas de pista, nos últimos anos.

Currículos dourados

Usain Bolt é, para muitos, o maior atleta de sempre e já conseguiu tudo e mais alguma coisa na velocidade, pelo que se trata de acabar a carreira em alta. Para além dos triunfos olímpicos em 100 e 200m, ganhou sempre em Mundiais as duas provas depois de se concentrar também nos 100m, a partir de 2008. Ou seja, tem vindo a dar cartas na distância desde Berlim 2009, passando por Daegu 2011, Moscovo 2013 e Pequim 2015 — a excepção, neste currículo dourado, foi a prova da Coreia, onde se fez desqualificar no hectómetro, deixando o caminho livre a Yohan Blake.

Desta feita, o jamaicano apenas correrá os 100m (além da estafeta). Com uma gestão inteligente da carreira, correndo pouco e com muito critério — e estando perto de atingir os 31 anos —, Bolt sabe que, mesmo não sendo já capaz de fazer 9,80s, ainda assim pode ganhar, até porque foi anunciada à última hora a ausência, por lesão, de um dos seus maiores rivais potenciais, o canadiano Andre de Grasse.

É evidente que é grande a expectativa de ver Bolt ganhar na sua despedida dos Mundiais. Pelos ajustes não estarão, naturalmente, os velocistas americanos, que podem ser a maior ameaça a este cenário. Justin Gatlin não se encontra tão forte como em Pequim, mas não está “arrumado” e tem a mesma marca em 2017 do que Bolt (9,95s); a revelação Christian Coleman tem a mais-valia de ser líder mundial do ano, com 9,82s, mas poderá faltar-lhe experiência. E, finalmente, nas contas entra outro jamaicano, Yohan Blake, creditado com 9,90s nesta época e de novo em forma após longo interregno. Não deixará de ser uma ironia, porém, se for “este” jamaicano a sair por cima na final.

No outro extremo das provas de velocidade, Mo Farah tentará a sua terceira dupla vitória consecutiva em Mundiais, para além dos Jogos Olímpicos, tendo em Daegu, por seu lado, vencido os 5000m mas perdido a distância dupla para o etíope Ibrahim Jeilan. É bem crível que, ainda desta vez, etíopes e quenianos não encontrem maneira de lidar com a capacidade de terminar as provas que é apanágio de um dos maiores fundistas de sempre, e que doravante se irá orientar para a maratona.

A figura dos campeonatos poderá, porém, ser outro atleta. O sul-africano Wayde van Niekerk, na sequência do seu fabuloso triunfo olímpico em 43,03s nos 400m, apagando o eterno recorde de Michael Johnson (43,18s em 1999), está mais adiantado em termos de forma do que há um ano, antes dos Jogos do Rio de Janeiro. Pode cair a barreira dos 43 segundos? Essa, seria uma proeza verdadeiramente histórica, mas Van Niekerk quer juntar aos 400m também o título dos 200m, sendo este ano o segundo melhor atleta mundial na distância (19,84s). Se alcançar a proeza, conseguirá imitar o que o próprio Michael Johnson fez no passado.

Com múltiplos pontos de interesse, o maior espectáculo desportivo mundial de 2017 está assegurado para Londres, com cobertura televisiva em Portugal apenas a cargo do Eurosport. Quando chegar ao fim, no dia 13, terá deixado para trás duas “lendas” das pistas, seja qual for o resultado no antigo Estádio Olímpico.

