As “tartarugas” mais rápidas do planeta

Antes do início da despedida de Usain Bolt e antes de os britânicos celebrarem o seu supercampeão Mo Farah, os primeiros a correr em Londres foram os mais lentos entre os mais rápidos. Sim, foram as pré-eliminatórias dos 100m masculinos, uma das provas mais diversas do atletismo em que, para além das equipas completas da Jamaica ou dos EUA, também aparecem os homens que são a única esperança dos seus países. Não há aqui gente a correr abaixo dos dez segundos. Mas há muita gente a correr acima dos 12.

Ielu Tamoa, o “torpedo” de Tuvalu, apresentava-se em Londres com o pior resultado entre os inscritos. Era ele o oposto dos 9,58s que são o recorde mundial do hectómetro de Bolt. Tamoa tinha como marca de apresentação 12,73s, mais de três segundos que o jamaicano, e pouco mais se sabia dele, apenas que, no dia em que entrara no Estádio Olímpico de Londres, tinha 21 anos e 51 dias. Uma busca no Google dava apenas 19 resultados. Mas Tamoa era o mais sorridente entre os sete que alinharam na segunda série da pré-eliminatória.

Tamoa, como muitos outros, não está em Londres porque é rápido, mas por ser o mais rápido do Tuvalu, uma nação insular da Polinésia e o beneficiário de uma espécie de mecanismo de solidariedade da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) para os países sem expressão no atletismo. O “speaker” do estádio não se referia a todos individualmente, mas destacou o jovem polinésio na pista cinco, que estava ali a correr a sua “final”.

E por certo que ninguém nos preliminares do hectómetro melhorou tanto a sua marca como Tamoa, que não escapou ao último lugar entre os 28 que correram nas quatro séries, mas fez um fantástico recorde pessoal de 12,12s, tirando mais de meio segundo ao tempo com que se apresentara em Londres. E é isto que se pede a um atleta numa grande competição, que se supere. E também foram corridas de superação para Jeki Lanki, das Ilhas Marshall, que passou a ser um "sub-12".

Épica foi também a luta de Said Galeni, do Afeganistão, e de Paul Ma’unikeni, um jovem de 17 anos das Ilhas Salomão, para fugirem ao último lugar. “Ganhou” o afegão, mas ambos aceleraram até ao último metro e ambos bateram recordes pessoais. Também houve um recorde eslovaco de Jan Volko, uma marca mais que respeitável de 10,15s. “É uma pista rapidíssima, nem eu esperava correr tão rápido”, comentava o atleta eslovaco, um dos muitos que teve a corrida mais rápida da sua vida nestes preliminares, recordistas num estádio de recordes e campeões.

