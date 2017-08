Ex-editora da Vanity Fair publica diário dos “excessivos” anos 80

Depois de ter construído uma reputação ao dirigir a revista Vanity Fair, a jornalista britânica Tina Brown publica o diário pessoal escrito durante os oitos anos em que trabalhou na publicação norte-americana. The Vanity Fair Diaries: 1983-1992 compila as histórias do quotidiano da jornalista escritas nos “excessivos” anos 80 em Nova Iorque e em Hollywood, e será publicado no dia 14 de Novembro deste ano pela editora britânica Weidenfeld & Nicolson.

“Pela primeira vez em vários anos, abri os diários, porque estava a pensar escrever um livro sobre essa época. Para minha surpresa, já tinha escrito um. [Ao lê-los] redescobri o quão loucos foram esses tempos – quão incertos, quão novos, quão energéticos”, relembra a autora à revista The Bookseller. São oitos anos de tempos ousados, relatados no seu diário pessoal, que se transformaram no mais recente livro.

O diário da jornalista estará disponível em papel e em e-book e retrata “um trabalho único e fascinante da história dos media”, mas também revela alguns segredos, como pormenores do seu casamento com o jornalista e ex-presidente da editora Random House, Harold Evans, ou as histórias por detrás das capas mais vendidas da Vanity Fair, como o colapso do casamento da princesa Diana e do príncipe Charles e a produção ousada de Demi Moore nua e grávida.

Tina Brown tem agora 65 anos e uma carreira marcada pelo seu carismático jornalismo de celebridades, uma marca que a distinguiu na imprensa. Entre 1979 e 2001, Brown foi editora-chefe das revistas Tatler, Vanity Fair, The New Yorker e Talk. Alguns críticos consideram-na como responsável de “ressuscitar” a revista norte-americana Vanity Fair, de onde Tina Brown saiu em 1992, depois de ter aumentado as vendas em 145 por cento, mas esta não foi a única publicação que Brown "ressuscitou". Quando chegou à revista The New Yorker, o panorama não era encorajador, muito idêntico ao que encontrou quando entrara na Vanity Fair. O desfecho acabou por ser o mesmo, com a chegada de Tina Brown e do seu jornalismo característico, as vendas da revista subiram.

O seu percurso enquanto editora de imprensa estava parado desde 2002, quando faliu a Talk, projecto que lançara após sair da The New Yorker. O mais recente projecto de Tina Brown, enquanto editora, foi lançado em 2008, é o site, The Daily Beast, que tem a política, cultura e celebridades como temas principais.

