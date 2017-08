Drifter de First Breath After Coma chega ao mercado europeu

O disco Drifter dos portugueses First Breath After Coma foi esta sexta-feira editado na Alemanha, Suíça e Áustria. Este é mais um passo para a internacionalização da banda de Leiria que em 2016 tinha sido nomeada para melhor disco europeu pela IMPALA – Associação de Empresas de Música Independente, com o mesmo álbum. O trabalho discográfico tem edição em formato CD e vinil nos três países europeus pela PopUp Records.

"Podia ter acontecido mais cedo, mas queríamos que o disco saísse próximo de tours. Agora vamos entrar em tour pela Alemanha em Setembro e fazia sentir lançar. Estamos muito contentes", explica Roberto Caetano, o vocalista de First Breath After Coma, à agência Lusa.

Na próxima semana, a banda participará num festival francês, seguindo-se um outro na Suíça. Datas que foram surgindo na agenda depois da participação de First Breath After Coma no Eurosonic 2017, o festival holandês que é a maior montra de talento europeu, acolhendo 40 mil espectadores e cerca de cinco mil representantes da indústria musical de todo o mundo e que este ano escolheu Portugal como país em destaque.

Para os First Breath After Coma, o crescimento tem sido "muito mais rápido" desde que começaram a tocar no estrangeiro. "Gostam da nossa música lá fora. Na Alemanha, os principais blogues pegaram no nosso disco e gostaram. E Salty eyes [o primeiro single de Drifter] passa já nas rádios com mais peso no país. Isso é perfeito. Tem sido uma aventura muito fixe e vamos ver se não acaba já", afirma o músico.

A porta aberta pelos First Breath After Coma pode permitir deixar passar outros talentos da nova música portuguesa para o estrangeiro."Estamos a abrir caminho para que outras bandas também o façam. Está meio encaminhado que o primeiro álbum da Surma [também de Leiria], quando sair em Outubro, saia também ao mesmo tempo nestes três países e isso é espectacular", acrescenta Roberto Caetano.

Os First Breath After Coma são Roberto Caetano (voz), Telmo Soares (guitarra e voz), Rui Gaspar (baixo e voz), Pedro Marques (bateria e voz) e João Marques (teclas). Drifter, o segundo álbum, sucessor da estreia The Misadventures of Anthony Knivet (2013), foi editado pela primeira vez em Portugal pela Omnichord Records. O disco, que contou com colaborações de Noiserv e André Barros, é o segundo de originais da banda de Leiria e foi parcialmente financiado por fãs, através de crowdfunding (financiamento colaborativo).

