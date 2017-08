B Fachada e Vitorino com Ricardo Ribeiro na homenagem a José Afonso em Coimbra

A homenagem é antecipada com a inauguração esta sexta-feira da exposição "José Afonso - De Coimbra à Fraternidade Utópica", na Casa Municipal da Cultura (patente até 4 de Setembro), que conta com discos do cantautor, publicações com entrevistas ao músico e ainda o Livro de Curso de José Afonso, informou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa. A homenagem, que é feita no ano em que se assinalam os 30 anos da morte do cantor, vai contar ainda com uma conferência, uma mesa redonda, uma visita guiada e dois concertos.

Na antiga igreja do Convento São Francisco, actua, no dia 11, B Fachada, que vai tocar ao vivo temas compostos por aquele que é um dos maiores nomes da música portuguesa, num concerto que é "estreia nacional", sublinhou a autarquia. No dia 12, sobem ao palco do Grande Auditório do Convento São Francisco Vitorino e Ricardo Ribeiro para uma actuação que vai contar com a participação do Grupo de Cantadores de Cante Alentejano e do Grupo de Fados de Coimbra.

No primeiro dia do programa de homenagem da autarquia a José Afonso, na próxima quinta-feira, realiza-se uma visita guiada, pelas 16h, que tem como ponto de encontro o Largo D. Dinis e que vai passar pelos locais "ligados à vivência coimbrã" do músico, como é o caso de algumas repúblicas. A 11, decorre uma conferência com o investigador José Manuel Beato intitulada "José Afonso e o tempo das 'baladas'", na Casa Municipal da Cultura, pelas 15h, local que também recebe uma mesa redonda, no mesmo dia, sobre "Testemunhos e experiências com Zeca Afonso".

Essa mesa redonda tem como convidados o antigo diretor do Conservatório de Música de Coimbra e músico da Brigada Victor Jara, Manuel Rocha, e o "cultor da Canção de Coimbra" José Miguel Baptista, ambos pessoas que se cruzaram com José Afonso.

No intuito de "manter viva a lembrança de José Afonso", o município entende que esta homenagem agora realizada é o cumprir de "uma obrigação de cidadania activa e cultural".

José Afonso, autor de temas como Os vampiros, Os índios da Meia Praia ou Como se faz um canalha, faleceu a 23 de Fevereiro de 1987, em Setúbal.

