Mortes na Caparica: Se tivessem escolhido a água, “garantidamente ficavam lá”

Devia o piloto do Cessna 152 que aterrou de emergência na praia de S. João da Caparica ter optado pela amaragem? “Se estivéssemos a falar de um avião com um trem que recolhe, eu falaria de outra forma, mas tratando-se de um trem fixo, a amaragem é sempre a última opção do piloto, só se não houver alternativa”, disse ao PÚBLICO o presidente da Associação Portuguesa de aviação Ultraleve (APAU), Paulo Cunha.

Quando tem o trem de fora, assim que toca na água, “o avião capota e os pilotos sabem que têm poucas oportunidades de sobrevivência”, explicou. Se a escolha tivesse sido o mar, os dois homens que ontem iam a bordo do Cessna 152 “garantidamente teriam ficado lá” - se não morressem do impacto teriam morrido afogados. Sobreviveram. Mas o piloto arrisca-se agora a ser acusado de homicídio por negligência e, caso seja condenado, a uma pena entre um cinco anos de cadeia. “Uma coisa lhe posso garantir, estão destroçados”, diz Paulo Cunha.

“É claro que agora dizem que eles deviam ter morrido na água, em vez de virem para a praia matar pessoas, mas apontar o dedo é fácil”, argumenta o presidente da APAU. A decisão teve de ser tomada “em menos de dois minutos” e depois foi como “conduzir um carro numa rampa, sem motor e sem travões”, a cerca de 87 km/hora, porque o avião não cai, perde altitude e vai sempre em frente.

“Eu tenho muita dificuldade em pôr-me na pele daquele piloto. Além disso, acredito piamente que ele deve ter visto uma clareira, um ponto que não tinha pessoas” e que foi aí que “tentou meter a aeronave com violência, por isso é que aquela asa esquerda se partiu”, afirmou Paulo Cunha. Porquê com violência? “Porque se permitisse que rolasse na areia, então a desgraça teria sido maior”.

“Quando se quer aterrar curto, a aterragem é dura de propósito”, adianta, por sua vez, o psiquiatra José Gameiro, que também é piloto, dando o exemplo da pista de aterragem do Funchal. O aparelho fez aquilo que se chama “bouncing”, embateu (e foi aí que, segundo as testemunhas, fez a primeira vítima, um homem de 56 anos), levantou e embateu outra vez (atingindo a menina de 8 anos).

Dizendo que conhece o piloto “há muitos anos” e que se trata de um homem “muito, muito experiente”, José Gameiro afirma que “só ele poderá responder” o que lhe passou na cabeça na quarta-feira à tarde.

“Só ele poderá explicar se fez a escolha deliberadamente”, acrescenta o psiquiatra, notando que o piloto até pode ter tomado outra opção, que não conseguiu executar. “É difícil planear um ponto de aterragem sem motor e com vento de cauda, mas se ele escolheu a areia, terá de explicar porque é que achou que não ia magoar ninguém”.

Reconhecendo que “com um trem fixo a hipótese de sucesso de uma amaragem é sempre reduzida”, José Gameiro diz que ainda há muito por explicar: "Quando é que falhou o motor, quanto tempo é que ele teve para tomar a decisão, é preciso perceber isso tudo”.

Daquilo que ouviu na gravação divulgada na quarta-feira pela SIC, em que o piloto reporta a avaria à torre de controlo, Paulo Cunha nota que o objectivo inicial do piloto até seria a Cova do Vapor, que é a praia ao lado de S. João, e tem menos gente. “Ele sabe que tem a Cova do Vapor, mas leva uma rajada de vento de cauda e vai de empurrão mais uns metros “, descreveu.

José Gameiro diz que “é preciso desfazer a ideia” de que os pilotos “gostam de andar a passear por cima da praia a baixa altitude. Isso não é verdade”. Ali, na rota designada por túnel sul, não se pode voar mais alto do que mil pés (300 metros) para não interferir com a aviação comercial, que voa a três mil pés (cerca de 900 metros).

Além do mais, a rota é obrigatória, “pode ser mais perto ou mais afastado da costa, mas tem de se ir por ali” e só pode ganhar altitude quando se chega à Lagoa de Albufeira (Sesimbra).

“E ninguém anda por ali sem plano de voo e sem ser identificado pela NAV”, que faz a gestão do tráfego aéreo, sublinha Paulo Cunha.

