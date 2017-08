Abertas linhas de apoio de 8,5 milhões de euros para empresas turísticas afectadas por incêndios

As empresas turísticas dos 11 concelhos afectados pelos incêndios de Junho no Pinhal Interior vão pode beneficiar de linhas de apoio no valor total de 8,5 milhões de euros, anunciou nesta quinta-feira o Turismo Centro de Portugal.

PUB

As empresas poderão beneficiar de três linhas de apoio, que totalizam 8,5 milhões de euros, bem como de medidas “extraordinárias de apoio da Segurança Social” (SS), nomeadamente “o diferimento de pagamentos”, informou numa nota enviada à agência Lusa.

Os municípios abrangidos pelas linhas de apoio e medidas extraordinárias da SS são Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã, acrescentou a entidade.

PUB

Entre os apoios, há uma linha destinada à tesouraria e fundo de maneio no valor de 1,5 milhões de euros, outras para a valorização turística do interior de dois milhões de euros e ainda uma linha de apoio à qualificação da oferta, ao nível das infraestruturas e dos espaços envolventes, no valor de cinco milhões de euros.

Segundo a nota de imprensa, os apoios financeiros vão ser processados pelo Turismo de Portugal e são concedidos “pelo prazo máximo de cinco anos, com um período de carência de capital de 18 meses, não estando associados a quaisquer juros remuneratórios”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os empresários poderão ainda contar com “um regime excepcional de redução e isenção de contribuições para a Segurança Social, além de um diferimento no pagamento das contribuições”, explica a Turismo Centro de Portugal.

As linhas de apoio e as medidas extraordinárias têm como objectivo “minimizar os impactos dos incêndios do mês de Junho” — informação já transmitida a “meia centena de operadores que participaram nas sessões de esclarecimento” que decorreram em Figueiró dos Vinhos e Pampilhosa da Serra.

De acordo com a Turismo Centro, para informar e esclarecer os empresários deste sector foi criada uma linha telefónica específica: 800 209 209.

PUB

PUB