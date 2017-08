BE exorta Governo a garantir que doentes não ficam privados de acompanhante

O Bloco de Esquerda recebeu esta quinta-feira novas queixas relativas a doentes que foram privados de acompanhante na sala de espera do serviço de urgências. Quer, agora, que o Ministério da Saúde tome medidas no sentido de garantir que isto não acontece no Serviço Nacional de Saúde.

Primeiro chegaram às mãos do deputado Moisés Ferreira dois casos: um referente ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, outro ao Hospital Padre Américo, em Penafiel. Depois, a notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias e chegaram-lhe às mãos outros dois casos: um no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e o outro no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

Uma mulher diz ter sido, diversas vezes, impedida de acompanhar o avô, com mobilidade reduzida, já depois de feita a triagem, enquanto aguardava pelo médico ou era observado nas urgências do São Sebastião. O mesmo diz ter acontecido em relação à avó, com uma demência.

A mesma mulher afirma ainda que sofreu um acidente de viação que a forçou a recorrer às urgências do São João. E que a mãe que a acompanhou foi impedida de continuar ao seu lado após a triagem e a observação pelo médico.

“São os casos que conhecemos”, comenta Moisés Ferreira. Porventura, haverá outros. Exorta, então, o Governo a tomar diligência “de modo a garantir o cumprimento do direito de acompanhamento do utente nas urgências” em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde.

O direito dos utentes disporem de acompanhante existe desde 2009 e foi consolidado em 2014. “Todos os cidadãos que sejam admitidos num serviço de urgência do Serviço Nacional de Saúde têm reconhecido o direito de acompanhamento por uma pessoa por si indicada”, lê-se no sítio electrónico do SNS.

O exercício deste direito, considera Moisés Ferreira, é importante. Num episódio de urgência, as pessoas tendem a estar numa situação de fragilidade. “Um acompanhante pode ser uma fonte de conforto emocional. Ajuda a pessoa sentir que não está sozinha na sua dor, no seu sofrimento.”

Há, porém, limites a aquele direito. “Não é permitido acompanhar ou assistir a intervenções cirúrgicas e outros exames ou tratamentos que, pela sua natureza, possam ver a sua eficácia e correcção prejudicadas pela presença do acompanhante”, esclarece o já referido sítio electrónico do SNS.

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, ao qual pertence o São Sebastião, remete para o regulamento, segundo o qual “o acompanhamento está sujeito aos limites legais”, podendo ser impedido “por motivos médicos ou outros que coloquem em causa a prestação de cuidados”. O São João não respondeu.

O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra também se refugia no regulamento. Já o do Hospital Padre Américo, segundo o deputado, nada diz sobre este assunto. E esta omissão leva-o a admitir a possibilidade de haver outras unidades com regulamento omisso. O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tem 30 dias para responder às questões que Moisés Ferreira lhe enviou no dia 27 de Julho. “Tem o Ministério da Saúde conhecimento desta situação?”, perguntou. “Como irá proceder de modo a garantir o integral cumprimento da lei?”

