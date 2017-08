BE quer Governo a avaliar regras internas de hospitais que desrespeitem a lei

O projecto de resolução, que deu entrada nesta quinta-feira no Parlamento pela mão do Bloco de Esquerda, surge depois de terem chegado ao partido algumas queixas sobre casos nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em que os direitos dos utentes não estarão a ser respeitados.

De acordo com o projecto desenhado pelo BE, o Governo deve entregar na Assembleia da República, até ao final do ano, um relatório com o resultado de uma avaliação feita àquelas instituições, identificando situações em que os regulamentos internos ou as práticas firam a lei e desrespeitem os direitos dos utentes. Mas não só. O Bloco entende que o executivo deve também especificar nesse documento que medidas foram tomadas para corrigir os eventuais casos em que não estejam a ser assegurados os direitos dos utentes, como o direito a acompanhamento, por exemplo.

“Essas instituições devem, imediatamente, garantir o cumprimento da lei e dos direitos dos utentes. Se necessário for, deverão proceder a alterações estruturais, de funcionamento ou de organização de serviços”, lê-se no projecto de resolução.

O BE garante ter tido conhecimento de situações em hospitais do SNS em que este direito não estará a ser acautelado. São casos, lê-se no projecto do partido, em que “a legislação que consagra o direito de acompanhamento do utente nas urgências não está a ser cumprida, sendo impostas restrições abusivas, que vão muito para além das excepções a este direito previstas na lei”.

A um utente, contam, terá sido “negado o direito a ser acompanhado, enquanto aguardava na sala de espera”, “restrição” que lhe foi “comunicada e justiçada pelos serviços, com base no regulamento interno” do hospital. Noutro caso, a queixa que chegou aos bloquistas diz respeito a um caso em que terá sido recusado o “direito de acompanhamento a um doente com deficiência intelectual” – a situação ter-se-á complicado no local e o hospital terá aberto uma “excepção” para que a pessoa que acompanhava o utente pudesse ficar numa sala perto. O BE considera que o direito foi violado de qualquer forma.

“Outras situações deste tipo têm chegado ao conhecimento do Bloco de Esquerda, pelo que consideramos que é necessário actuar junto das instituições do SNS, para que não sejam negados direitos aos utentes e de forma a humanizar a prestação de cuidados de saúde”, lê-se no projecto de resolução.

