Défice assustador de recursos do planeta

Uma organização Internacional que se dedica a estudos sobre o ambiente global em que vivemos, apresentou recentemente os resultados de um estudo sobre os consumos vitais no planeta, em face dos recursos que o mesmo nos oferece. Trata-se de um alerta sobre o que pode ser o futuro da Humanidade, se as nações não tomarem muito rapidamente as medidas que se impõem.

Lua, Marte e Vénus, como astros mais próximos, têm desvendado aos novos exploradores do espaço paisagens desoladoras, a que não faltam sinais claros de que já possuíram oceanos, lagos e rios, mas a que falta hoje água, ar e, logicamente, vegetação e sinais de vida.

Pelo que estamos a viver e a consumir sôfrega e irracionalmente, dentro de umas centenas ou milhares de anos, seremos mais um astro morto, donde desapareceram para sempre os vestígios de várias civilizações. Os sinais são já evidentes: fusão de gelos árticos, incêndios florestais, aldeias destruídas por tufões, inundações e fogos, doenças cada vez mais devastadoras.

O Homem é um ser inteligente e tem que colocar as suas qualidades ao serviço da Humanidade, sob pena de a destruir.

António Catita, Lisboa

O aumento das pensões

As TVs têm incluído nos seus vários noticiários que dois milhões de pensionistas com pensão inferior a 632 euros têm aumento a partir do dia 1 de Agosto. Todos com tais pensões? Não! Só os pensionistas da Segurança Social!

Os da CGA, porque serviram o Estado, foram ignorados pelo legislador! E há muitíssimos com pensões bem inferiores a esse montante! Porquê esta discriminação negativa contra quem sobrevive com tal miséria?

António José de Matos Nunes da Silva, Oeiras

Doação de roupa suja a Pedrógão

Quando começaram a chegar donativos a Pedrógão Grande a quantidade de roupas doada sobressaía. E cedo os responsáveis pediram contenção indicando os bens que eram realmente mais necessários. A comunicação social entretanto transmitiu há dias o ponto de situação e ficámos a saber que ainda há voluntários a seleccionar as peças de roupa recebidas e que entre os muitos sacos existe uma quantidade significativa de peças de roupa em muito mau estado e até suja.

E um certo espanto instala-se: quem, porquê este procedimento? Quem aproveita estas situações para “brincar” de uma maneira tão reles? Parece que será necessário as entidades oficiais e religiosas irem sensibilizando as pessoas que as doações devem ter um mínimo de qualidade.

Maria Clotilde Moreira, Algés

