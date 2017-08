Divya tem 30 anos e é a mais jovem piloto do maior avião do mundo

O sonho de ser piloto acompanhava Anny Divya, uma indiana de 30 anos, desde que era criança. Ainda que pouco conhecesse sobre o ramo, acabou por ingressar num curso de aviação aos 17 anos e hoje comanda um Boeing 777, a maior aeronave com dois motores do mundo, através da companhia aérea Air India.

“Sempre quis ser piloto”, conta a indiana à CNN Travel, acrescentando que, apesar do seu desejo, não conhecia ninguém no ramo e não tinha qualquer orientação. “Só queria voar”, afiança. Aos 17 anos, um amigo enviou-lhe um anúncio de uma escola de aviação, à qual Divya se candidatou e acabou por ser uma das seleccionadas.

Mas havia um problema: grande parte dos alunos já tinha experiência de pilotagem ou conheciam quem trabalhasse no ramo. Para Divya, o mundo da aviação era um mundo novo: “Não sabia nada sobre aeronaves, tecnologia, nada”. “Não tinha nenhum historial com voos, não tinha ninguém que me guiasse, era tudo muito novo para mim”, afirma, citada pela CNN, garantindo que, independentemente das dificuldades, sempre se sentiu apoiada pela família.

Além da falta de conhecimento sobre o ramo, Anny enfrentava outro problema: passou de uma pequena cidade (Vijayawada, no sudeste da Índia) para Utarr Pradesh, um dos estados mais populosos do país. “Tive problemas com as mudanças na língua e na cultura, até a forma como me vestia era diferente porque vinha de uma cidade pequena”, diz, argumentando que também pesava a ideia de que “os outros [alunos] vinham de boas cidades e tinham andado em boas escolas e boas universidades”. “Todos temos histórias de sucesso e de fracassos”, confessa. “Mesmo que ao início não me estivesse a dar bem, era aquilo a que estava determinada”.

Anny Divya acabou a formação aos 19 anos e começou a trabalhar para a transportadora Air India. Teve a oportunidade de pilotar um Boeing 737, mas decidiu esperar mais algum tempo para poder voar mais alto e conseguir atingir o seu sonho de pilotar o Boeing 777. Agora, já faz voos internacionais há dez anos, mas, ainda assim, encontra pessoas que ficam espantadas com o facto de ser uma mulher piloto. Diz já ter ouvido comentários sobre as suas capacidades, como“é uma miúda tão nova a voar um avião tão grande”.

“Adoro cada parte do meu trabalho, de viajar e de vestir o uniforme”, garante a piloto, acrescentando que “nunca é monótono, é sempre uma aventura”. Numa publicação no Facebook, Divya explica quais os passos para se poder tornar piloto, de forma a auxiliar as mulheres e os homens com dificuldade que tencionem enveredar por esta profissão.

