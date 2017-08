Podcast Com Tempo e Alma: O turismo incomoda? São "dores de crescimento"

No episódio desta semana do podcast Com Tempo e Alma, o jornalista João Pedro Pincha conversou com Vera Gouveia Barros sobre o ensaio Turismo em Portugal, publicado em Maio de 2016. Da "galinha dos ovos de ouro" às "dores de crescimento", fala-se dos desafios que o país enfrenta para continuar a crescer nesta actividade económica de forma sustentável.

Podcast Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

O podcast Com Tempo e Alma também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

